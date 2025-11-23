Dakar — Le Festival ouest-africain des arts et de la culture dénommé "ECOFEST" dont la première édition est prévue du dimanche 30 novembre au vendredi 5 décembre prochain à Dakar, est un "vieux rêve dont l'idée a germé en 1987", a rappelé la commissaire au Développement humain et aux Affaires sociales de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Fatou Sow Sarr.

Lors d'une conférence de presse animée conjointement, jeudi, avec le ministre sénégalais de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Amadou Ba, elle a exprimé ses remerciements au gouvernement du Sénégal, au président de la République qui a bien voulu matérialiser à Dakar, ce "rêve vieux de 38 ans".

Etaient aussi présents le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine Historique, Bakary Sarr, et le directeur général de la Culture, Abdou Simbaly Diatta.

Selon Fatou Sow Sarr, l'idée de ce festival qui date de 1987 émane de son compatriote Mamadou Guèye qui l'a précédée à la CEDEAO.

"Je le rappelle souvent à toutes les conférences. Je n'ai pas encore rencontré Mamadou Guèye, mais c'est toujours bon de se souvenir. Car, c'est lui qui a eu l'idée, parce qu'il était le responsable de la culture au département Education, sciences et culture à la CEDEAO", a expliqué la commissaire.

Fatou Sow Sarr estime que l'idée de ce Sénégalais méritait "de trouver un point d'aboutissement".

Elle a fait savoir qu'il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti dans des pays comme le Niger ou la Côte d'Ivoire où ECOFEST devait se tenir l'année dernière.

Rappelant l'engagement des autorités sénégalaises, dès le départ, avec l'ancienne ministre de la Culture, Khady Diène Gaye et le Premier ministre Ousmane Sonko jusqu'au nouveau ministre, Amadou Ba, la commissaire de la CEDEAO a exprimé toute sa gratitude au Sénégal.

"C'est pourquoi j'exprime toute ma gratitude à ces deux ministres qui ont permis cette réalisation, et avec eux, le gouvernement d'une manière générale. (...) ils ont été les artisans de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui a décidé que le Sénégal sera le premier pays à accueillir ce festival", a-t-elle lancé.

Pour Fatou Sow Sarr, le Sénégal sera le point de départ de ECOFEST qui sera désormais organisé tous les deux ans dans un pays de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), une autre organisation partenaire de cet évènement.

Un hommage au Président poète Léopold Sédar Senghor

Le Festival ouest-africain des arts et de la culture dont le thème retenu est "Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?" sera aussi un hommage au Président poète Léopold Sédar Senghor, a soutenu la commissaire dans son discours.

"C'est le moment de rappeler que nous sommes au pays du président-poète Léopold Sédar Senghor, et je pense que ce poète était en avance sur nous par sa capacité prospective", a dit Fatou Sow Sarr.

Selon elle, Senghor avait compris quels étaient les enjeux de la culture.

"Ce n'était pas juste du folklore. Il avait compris l'importance de la culture dans le devenir de l'Afrique, pour les questions culturelles, mais aussi pour les questions économiques", a-t-elle insisté.

Selon Mme Sow, c'est le moment de rendre hommage à Léopold Sédar Senghor, qui avait fait de la culture, en tout cas, son cheval de bataille, en disant que "la culture est au début et à la fin de tout développement. Et nous savons aujourd'hui qu'il a eu raison".