Cote d'Ivoire: Boundiali - Soro Yefoungnigué dévoile un ouvrage-hommage qui célèbre l'héritage d'Alassane Ouattara

La salle de la Maison du Rassemblement de Boundiali a servi, le vendredi 21 novembre 2025, de cadre à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage « Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara, l'étoile, l'homme et ses oeuvres », écrit par l'enseignant et écrivain Soro Yefoungnigué Brahima. Ce fut un moment d'émotion et de réflexion, placé sous le parrainage du Professeur Mariatou Koné, socio-anthropologue, professeur des universités, qui a tenu à accompagner l'auteur dans cette célébration littéraire.

L'essai de 65 pages propose un regard profond sur le parcours du Chef de l'État, présenté comme une figure multidimensionnelle. Bâtisseur, réconciliateur, homme de paix et visionnaire économique. L'auteur y explore les valeurs qui, selon lui, incarnent le Président Alassane Ouattara : la paix, la tolérance, la dignité, la confiance, la solidarité et l'éducation.

Dans son allocution, le parrain a livré une lecture symbolique de l'ouvrage en décrivant le Président Ouattara comme « une encyclopédie vivante », dont chaque chapitre transmet une valeur cardinale essentielle à la Nation. « Alassane Ouattara est une encyclopédie avec plusieurs tomes : éducation, tolérance, dignité, paix, confiance, solidarité. Vivement que les jeunes s'en inspirent », a-t-il insisté, soulignant l'importance de transmettre ces repères à la jeunesse.

La cérémonie, à forte portée symbolique, a également été marquée par l'annonce de l'adhésion au RHDP de Madame Koné Fanta, ancienne Présidente des femmes du PDCI de Boundiali. Un geste salué par le parrain, qui a rappelé que « le RHDP est le symbole de la paix » et que le parti doit continuer « d'ouvrir les bras » dans la dynamique du rassemblement.

En accordant son tutorat moral à cette initiative, le Professeur Mariatou Koné a exprimé sa volonté de promouvoir la création littéraire, d'encourager la lecture dans une société encore fortement marquée par l'oralité, et de soutenir un auteur engagé qui contribue à la construction de la mémoire nationale.

Elle a enfin adressé ses félicitations à Soro Yefoungnigué Brahima pour la qualité de son travail, souhaitant que cet ouvrage inspire la jeunesse, renforce l'unité nationale et rappelle l'importance de préserver la paix qui fonde la force de la Côte d'Ivoire.