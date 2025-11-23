À Bouaké, la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre 2025, a été marquée par une rencontre empreinte de spiritualité et de sens. Une délégation des structures sociales Benkelemant-Dienkadi, engagées dans la promotion de la paix et de la cohésion entre les communautés du grand Nord, s'est rendue auprès de l'imam Badiawary Touré pour solliciter ses prières en faveur des enfants et de la jeunesse ivoirienne. Conduite par leur secrétaire, Soumahoro Moussa Abdoul Wahab, la délégation est venue exprimer sa volonté de voir s'instaurer une éducation saine, équilibrée et porteuse de valeurs.

Très attentif aux préoccupations soulevées, l'imam Badiawary Touré a rappelé que l'enfance et la jeunesse représentent le coeur même de toute société. Selon lui, ces catégories méritent « soutien, attention et bénédictions », car elles portent l'avenir du pays. Il a souligné que le progrès, qu'il soit spirituel, social ou communautaire, repose avant tout sur l'éducation, la moralité, le bon caractère et la solidité des repères transmis.

Face aux défis que connaît aujourd'hui la jeunesse, le président du COSIM-Bouaké a encouragé les acteurs éducatifs, les autorités publiques et les parents à renforcer un système d'enseignement rigoureux, franc et mieux encadré. Il a plaidé pour une réhabilitation des repères traditionnels qui façonnent la discipline, le respect, le goût de l'effort et l'amour du savoir, dans une société qui, selon lui, « cherche encore des bases solides pour se reconstruire ».

La rencontre s'est achevée par un geste symbolique : la remise de deux exemplaires du Coran à l'imam central, l'un dans le format traditionnel et l'autre en version traduite et transcrite en français. Un acte hautement significatif, rappelant que le savoir et les valeurs spirituelles constituent les fondements d'une éducation harmonieuse.

L'imam Badiawary Touré a appelé la bénédiction divine sur tous les enfants de Côte d'Ivoire, priant pour une jeunesse épanouie, forte, respectueuse et résolument tournée vers le progrès.