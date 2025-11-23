Cote d'Ivoire: Korhogo - L'UPGC ouvre les portes de l'Observatoire de Nambékaha, futur pôle d'excellence sur l'environnement

L'Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo a organisé, le vendredi 21 novembre 2025, une journée portes ouvertes dédiée à l'Observatoire de Recherche sur l'Environnement de Nambékaha (OREN). Placée sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Adama Diawara, cette rencontre a permis de présenter à la communauté universitaire les infrastructures, les équipements scientifiques et les axes de recherche de cette plateforme stratégique pour l'étude des dynamiques environnementales en zone de savane.

La cérémonie, qui s'est déroulée à la salle B de la bibliothèque universitaire puis sur le site de l'Observatoire, a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives et académiques, dont le Sous-préfet de Tioroniaradougou, Donatien Boni, représentant le Préfet de Région de Korhogo, ainsi que la Dre Soro Fara, représentant le Député-Maire de Korhogo. Le cabinet du ministre Adama Diawara était représenté par son Directeur de Cabinet Adjoint, Djimbala Diakité. Les Professeurs Mohammadou Merawa et Arona Diedhiou, Conseillers techniques au ministère, ainsi que le représentant délégué de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), le Dr Fabrice Courtin, ont également honoré l'événement de leur présence.

En ouvrant la rencontre, la Présidente de l'UPGC, la Professeure Aoua Sougo Coulibaly, a adressé un mot de bienvenue empreint de reconnaissance. Elle a salué le dynamisme impulsé par le ministre Adama Diawara, tout en remerciant l'Agence Française de Développement (AFD), principal bailleur du projet à travers le C2D, ainsi que l'IRD et l'ensemble des partenaires techniques. Elle a insisté sur le rôle crucial de l'OREN dans la promotion des techniques de production agroécologiques à un moment où le changement climatique impose aux pays africains de nouvelles stratégies d'adaptation.

Le Dr Siélé Silué, Coordonnateur de l'OREN, a ensuite présenté le fonctionnement de l'Observatoire, ses infrastructures modernes, ses équipements de laboratoire de dernière génération, ainsi que ses orientations de recherche. L'Observatoire se veut un outil d'analyse et d'aide à la décision, capable de produire des données fiables sur le climat, l'hydrologie, la biodiversité, les sols et les pratiques agricoles.

Le Professeur Mohammadou Merawa a rappelé les avancées majeures réalisées dans les projets du ministère, notamment ceux financés par l'AFD. Quant au Dr Fabrice Courtin de l'IRD, il a souligné l'importance stratégique de l'Observatoire : « Face au changement climatique et aux mutations socioéconomiques, l'OREN est indispensable pour comprendre, anticiper et agir », a-t-il déclaré, saluant la qualité de la coopération scientifique entre l'IRD et les institutions ivoiriennes.

Le Directeur régional de l'Agriculture du Poro, Paon Max, représentant le ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani, a rappelé l'engagement du Projet 2PAI-Nord, qui a investi plus de 144 millions de FCFA pour renforcer les équipements du laboratoire. Il a également annoncé une convention permettant l'installation, au sein de l'UPGC, d'un incubateur d'entreprises agro-industrielles et la formation de 800 jeunes.

Clôturant les interventions, Djimbala Diakité a transmis les félicitations du ministre Diawara et rappelé que la création de cet observatoire s'inscrit dans la réforme visant à développer « un écosystème de référence pour comprendre les changements globaux ». Il a formulé le voeu de voir l'OREN devenir un centre majeur pour la recherche en climat, hydrologie, biodiversité et agriculture en savane sèche.

La journée s'est achevée par une visite guidée du site de Nambékaha, permettant aux participants de découvrir les équipements scientifiques et de mieux comprendre le potentiel de cette infrastructure dédiée au développement durable.