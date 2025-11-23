Cote d'Ivoire: Ministère des Sports et du Cadre de vie - Le ministre délégué des Sports fait adopter son budget

Adjé Silas Metch, ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, était face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières (Caef) de l'Assemblée nationale pour défendre le budget 2026 de son ministère. C'était dans la matinée du 20 novembre 2025, au Plateau. Il s'élève à 70 427 777 385 contre 55 833 353 836 FCfa en 2025.

Adopté à l'unanimité, il est réparti en quatre programmes. Le premier concerne l'administration générale, avec 17 906 782 766 FCfa, soit un taux de 25%. Le deuxième, relatif à la rubrique sport, est fixé à 39 900 994 619 FCfa, soit 57%. Le troisième, d'un coût global de 10 900 000 000 FCfa, soit un taux de 15%, est axé sur le développement durable. Avec un montant de 1 700 000 000 FCfa, soit 3%, le quatrième prend en compte l'entretien et la sécurisation des infrastructures sportives.

Le ministre délégué a, au cours de son exposé, dévoilé les perspectives pour 2026.

Il s'agit de la pérennisation et de l'exploitation optimale des infrastructures sportives de la Can 2023 ; l'accélération des projets structurants (les agoras, dont la reprise des travaux s'est effectuée en octobre 2025 et du Précis : Programme de réhabilitation d'équipement et de construction d'infrastructures sportives) ; la livraison des piscines olympiques d'Abobo et de Yopougon et l'extension de l'Injs.

Adjé Silas Metch a insisté sur l'amélioration des performances sportives nationales matérialisée par la conquête de médailles lors des grandes compétitions internationales. Notamment la conservation du titre continental lors de la Can 2025 ; la participation, en 2026, des U17 hommes et dames à la Coupe du monde de basket-ball et des Éléphants à la Coupe du monde de football aux Usa, au Mexique et au Canada. La sélection ivoirienne a été félicitée par les députés membres de la Caef pour ces brillantes qualifications.