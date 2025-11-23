Cote d'Ivoire: Leadership numérique ivoirien - Joel Nianzou de la Pnci sacré aux APSO 2025, au Ghana

La Plateforme de la Presse Numérique de Côte d'Ivoire (Pnci) a le privilège d'annoncer que son Président, Joël Nianzou, a été consacré Lauréat du prestigieux prix continental « Digital Leadership Excellence Across Africa », à l'occasion de la 4e édition des African Public & Private Service Optimum Awards (Apso 2025), organisée le 12 novembre 2025 à Accra, au Ghana.

Les Apso comptent parmi les distinctions les plus réputées du continent, honorant chaque année les personnalités et institutions ayant démontré un leadership remarquable, une excellence opérationnelle et une contribution significative à la transformation du service public et privé, ainsi qu'à l'innovation stratégique en Afrique.

Cette reconnaissance revêt un caractère hautement historique: pour la première fois, un Ivoirien est élevé à ce rang continental, consacrant ainsi l'avancée spectaculaire de la Côte d'Ivoire dans le domaine du numérique et confirmant son statut de pôle d'influence et de leadership digital en Afrique.

Ce sacre représente un symbole fort pour la nation, hissant fièrement le drapeau ivoirien au sommet des réussites africaines dans la transformation digitale.

La cérémonie a été organisée au La Palm Royal Beach Hotel d'Accra dans une ambiance solennelle réunissant un large éventail de dirigeants publics, diplomates, experts et personnalités influentes issus de divers pays africains, notamment du Mozambique, de l'Ouganda, du Nigeria, de la Zambie, du Kenya, du Niger, du Ghana et de l'Afrique du Sud, entre autres.

« Ce sacre n'est pas le triomphe d'un individu, mais le reflet d'une nation qui croit au pouvoir du numérique pour se transformer et transformer l'Afrique. Je le reçois au nom de la Côte d'Ivoire, de ses talents, de ses institutions et de tous les artisans du digital qui, chaque jour, innovent souvent dans le silence mais toujours avec passion", a déclaré Joel Nianzou.

Et d'ajouter: "L'Afrique vit une accélération sans précédent. Nos sociétés se digitalisent, nos économies se transforment, nos jeunes créent, inventent et repoussent les limites. Ce prix vient rappeler une vérité essentielle: le leadership numérique africain n'est plus un rêve, c'est une réalité en marche.

Nous avons désormais la responsabilité de bâtir un écosystème digital souverain, éthique et inclusif. Un numérique qui protège, qui forme, qui crée des opportunités et qui renforce la gouvernance publique ».

Un caractère historique pour la Côte d'Ivoire et un impact national et continental

Cette distinction marque un tournant historique pour la Côte d'Ivoire. En couronnant pour la première fois un Ivoirien du prix continental « Digital Leadership Excellence Across Africa », les Apso consacrent la montée en puissance du pays en tant que pôle majeur de l'innovation numérique et de la transformation digitale en Afrique. Ce sacre positionne la Côte d'Ivoire non seulement comme un acteur dynamique, mais aussi comme un référentiel continental en matière de gouvernance digitale, de professionnalisation des écosystèmes technologiques et de modernisation institutionnelle.