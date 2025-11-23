Cote d'Ivoire: Miss Univers 2025 - La « Sublime Côte d'Ivoire » mise en lumière par Olivia Yacé

La Côte d'Ivoire a dignement marqué sa présence, du 20 au 21 novembre 2025, à l'édition 2025 du prestigieux concours Miss Univers, tenue cette année en Asie, grâce à une mobilisation institutionnelle et communautaire sans précédent.

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs, fidèle à sa vision de promouvoir l'image du pays à l'international, y a dépêché une délégation conduite par Mme Frédérique Ada Kouassi, Directrice du Bureau du Tourisme de Chine, accompagnée de Mme Diabaté Barakiss, Sous-Directrice de la Communication. Toutes deux représentaient Monsieur le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, témoignant de l'importance stratégique accordée à cette vitrine mondiale de la beauté, de la culture et du rayonnement des nations.

La présence institutionnelle ivoirienne a été confortée par celle de Mme Patcharapimol Youngprapakorn, Consul de Côte d'Ivoire en Chine. Cette synergie entre autorités diplomatiques et acteurs du tourisme a permis de renforcer la visibilité du pays durant l'événement, confirmant la volonté de positionner la Côte d'Ivoire comme une destination attractive et dynamique sur l'échiquier international.

Au-delà du volet officiel, l'édition 2025 de Miss Univers a été marquée par une mobilisation exceptionnelle de la diaspora ivoirienne. Venue de divers continents pour soutenir la candidate nationale, cette communauté a exprimé, dans une ferveur partagée, son attachement et sa fierté envers la nation et envers celle qui en portait les couleurs.

La représentante ivoirienne, Olivia Yacé, a une fois de plus confirmé son statut d'icône nationale et d'ambassadrice culturelle. Grâce à son talent, son éloquence, son élégance et une détermination sans faille, elle s'est hissée dans le Top 5 mondial, décrochant par la même occasion le prestigieux titre de Miss Univers Afrique. Une performance remarquable qui a suscité une immense fierté au sein du peuple ivoirien.

Ambassadrice du Tourisme ivoirien depuis plusieurs années, Olivia Yacé a, par cette prestation exceptionnelle, magnifié la Sublime Côte d'Ivoire en offrant au monde une image inspirante de son pays, de sa culture et de son hospitalité légendaire.

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs, ainsi que l'ensemble de la nation, lui adressent leurs chaleureuses félicitations pour avoir porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire.

Source: Sercom