Ile Maurice: Les employés réclament le paiement immédiat de leurs «dividends»

L'impatience s'est muée en colère parmi les employés de la Compagnie nationale de Transport (CNT). Depuis 2022, plus d'un millier de travailleurs attendent toujours le versement de leurs «dividends» liés à la CNT Credit Union. Une situation devenue intolérable, dénonce le Workers' Director de la CNT, Poomendra Letchanna, qui appelle aujourd'hui le ministre des Coopératives à intervenir de toute urgence.

«Une assemblée générale aurait dû être convoquée en décembre pour remplacer le Caretaker Committee, mais rien n'a été fait jusqu'ici», regrette-t-il. Selon lui, la direction lui avait pourtant assuré que tous les dossiers auraient été réglés au mois de septembre. Mais au fil des semaines, aucune avancée n'a été constatée. «À ce jour, les travailleurs n'ont toujours rien obtenu», insiste-t-il.

Face au silence persistant, Poomendra Letchanna raconte avoir pris l'initiative de contacter le bureau de la Credit Union à la mi-septembre. «Lorsque j'ai expliqué que j'allais informer le ministre de la situation, les responsables m'ont assuré que les paiements seraient effectués d'ici le 30 septembre. Ils ont même demandé aux employés concernés d'envoyer leurs numéros de comptes bancaires. Mais rien n'a suivi. Les travailleurs sont révoltés», affirme-t-il.

À l'approche du mois de décembre, la tension monte d'un cran supplémentaire. «Une responsable m'a dit que les fonds avaient déjà été transférés et qu'il fallait simplement attendre que la banque procède aux opérations. Mais lorsque j'ai demandé une preuve de ce versement, je n'ai plus eu de réponse.» Cette opacité alimente davantage les soupçons et la frustration chez les employés.

Le Workers' Director demande désormais l'intervention directe du ministre Aadil Ameer Meea. «Je lui demande d'ouvrir une enquête sur le fonctionnement de cette Union. Nous réclamons aussi que le Caretaker Board, mis en place durant la période de Covid-19, soit remplacé par un comité élu démocratiquement. Ce sont les membres de la CNT qui doivent gérer leur Union, avec la participation du gouvernement notamment pour les questions d'audit. Pour l'instant, notre requête reste sans réponse.»

Poomendra Letchanna estime que les employés sont en droit d'obtenir des explications claires sur la gestion de la Credit Union. «Combien d'argent contient le fonds ? Quelles dépenses ont été effectuées ? Quel montant a été déboursé en prêts ? Combien les membres doivent-ils encore, et à quels taux d'intérêt ? Autant de questions cruciales qui restent aujourd'hui sans réponse.»

Pour les travailleurs concernés, l'heure n'est plus à la patience. Ils réclament transparence, responsabilité et, surtout, le règlement immédiat de leurs droits. Les prochains jours pour- raient bien être déterminants pour l'avenir de la CNT Credit Union.