Ile Maurice: Une mère brise le silence pour protéger ses deux enfants

Une affaire d'une gravité extrême secoue une famille- une mère de deux enfants, âgés de 9 et 4 ans, a décidé de briser le silence pour dénoncer des actes d'abus sexuels présumés commis par son époux, un religieux respecté en apparence mais qui, selon elle, cachait une tout autre face. Aujourd'hui, cette mère se bat non seulement pour la vérité, mais pour la survie émotionnelle et psychologique de ses deux enfants. Deux innocents dont l'enfance a été brisée par celui qui aurait dû être leur protecteur.

L'homme, marié depuis onze ans et père de famille, avait déjà fait l'objet d'une plainte au début du mois d'août. Un adolescent l'accusait alors de comportements déplacés, d'avances indécentes et de messages à caractère sexuel. Il s'est rendu à la police de son plein gré après quelques jours. Il a été par la suite liberé contre une caution de Rs 10 000.

Mais ce que la mère ignorait encore était bien pire. Récemment, sa fille de 9 ans prend une profonde inspiration avant de lui livrer un secret bouleversant - son père lui aurait fait subir des attouchements. Elle affirme que cela arrivait souvent le soir, lors du rituel du coucher. Et le plus terrible - son petit frère de 4 ans aurait lui aussi été victime.

Face à ces révélations atroces, la mère se rend immédiatement au poste de police de Rose-Hill. La Brigade pour la protection de la famille auditionne la fillette, qui décrit minutieusement les gestes de son père. Son témoignage est clair, cohérent, et accablant. Pour son fils, il aura besoin de l'aval d'un psychologue avant qu'il ne soit auditionné.

Courageusement, la mère refuse d'être réduite au silence. Le religieux est de nouveau arrêté le 31 octobre et présenté en cour le 1er novembre. Il est de nouveau libéré contre une caution de Rs 35 000.