Ile Maurice: Les initiatives sociales et environnementales continuent malgré tout

La Air Mauritius Foundation, lancée le 11 août 2017 à l'occasion des 50ans de la compagnie aérienne nationale, n'existe plus. Si cela a été décidé depuis la période de l'administration volontaire un récent avis légal est venu rappeler cette décision prise par les administrateurs - qui a débuté en avril 2020, au plus fort de la crise du Covid19, et s'est achevée en septembre 2021. Cette fondation avait été créée pour formaliser l'engagement social d'Air Mauritius auprès de la communauté mauricienne.

Durant ses années d'activité, la fondation soutenait des centaines de Mauriciens dans leurs déplacements à l'étranger, que ce soit pour des traitements médicaux, des études supérieures, ou la participation à des compétitions sportives et artistiques régionales et internationales. Elle entretenait également un partenariat de longue date avec la Mauritian Wildlife Foundation, en mettant en oeuvre le programme One Take Off, One Tree, qui permettait la plantation de plus de 6 000 arbres endémiques chaque année. L'initiative soutenait la conservation de la flore et de la faune endémiques à Maurice et Rodrigues.

Même si la fondation n'est plus opérationnelle et qu'il n'y ait pas un département Corporate Social Responsibility (CSR) spécifique, les projets environnementaux et sociaux, se poursuivent, nous indique une source de la compagnie aérienne. Récemment, des enfants atteints de surdité ont été accueillis dans le cadre d'une initiative du Rotary Club de Montebello et de l'école des Sourds, leur permettant de visiter un avion et de découvrir les métiers de l'aviation. Au-delà de cette initiative, d'autres projets sont également en cours de mise en place. Par ailleurs, rappelons que le nouveau CEO, André Viljoen, a pris ses fonctions le 15 octobre, marquant le début d'une nouvelle étape pour la compagnie aérienne.