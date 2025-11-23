Ile Maurice: Les initiatives sociales et environnementales continuent malgré tout

22 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

La Air Mauritius Foundation, lancée le 11 août 2017 à l'occasion des 50ans de la compagnie aérienne nationale, n'existe plus. Si cela a été décidé depuis la période de l'administration volontaire un récent avis légal est venu rappeler cette décision prise par les administrateurs - qui a débuté en avril 2020, au plus fort de la crise du Covid19, et s'est achevée en septembre 2021. Cette fondation avait été créée pour formaliser l'engagement social d'Air Mauritius auprès de la communauté mauricienne.

Durant ses années d'activité, la fondation soutenait des centaines de Mauriciens dans leurs déplacements à l'étranger, que ce soit pour des traitements médicaux, des études supérieures, ou la participation à des compétitions sportives et artistiques régionales et internationales. Elle entretenait également un partenariat de longue date avec la Mauritian Wildlife Foundation, en mettant en oeuvre le programme One Take Off, One Tree, qui permettait la plantation de plus de 6 000 arbres endémiques chaque année. L'initiative soutenait la conservation de la flore et de la faune endémiques à Maurice et Rodrigues.

Même si la fondation n'est plus opérationnelle et qu'il n'y ait pas un département Corporate Social Responsibility (CSR) spécifique, les projets environnementaux et sociaux, se poursuivent, nous indique une source de la compagnie aérienne. Récemment, des enfants atteints de surdité ont été accueillis dans le cadre d'une initiative du Rotary Club de Montebello et de l'école des Sourds, leur permettant de visiter un avion et de découvrir les métiers de l'aviation. Au-delà de cette initiative, d'autres projets sont également en cours de mise en place. Par ailleurs, rappelons que le nouveau CEO, André Viljoen, a pris ses fonctions le 15 octobre, marquant le début d'une nouvelle étape pour la compagnie aérienne.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.