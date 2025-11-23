Ile Maurice: C'est signé !

À l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Maurice, plusieurs accords ont été signés entre les deux parties le jeudi 20 novembre au Lunch Room de l'Assemblée nationale.

🔴Éducation

Un protocole d'accord a été signé entre la Higher Education Commission (HEC) et le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). Ce protocole vise à définir les modalités générales de la coopération en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche, afin de mieux appréhender les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche des deux pays, de contribuer à leur développement et de promouvoir la coopération académique, notamment avec les établissements d'enseignement supérieur francophones.

🔴Géolocalisation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réseau TERIA a été initié par l'Ordre des Géomètres-Experts français, et EXAGONE est l'entreprise chargée de sa mise en oeuvre et de sa gestion. Un accord sur l'installation à Maurice de 6 points géographiques entre le ministère des Terres et du Logement et le Réseau TERIA (Maurice) Ltd a été signé afin de permettre l'installation de ces points géographiques, appelés CORS GNSS (Continuously Operating Reference Stations du Global Navigation Satellite System). Ces derniers permettront des relevés en temps réel avec une précision centimétrique, avec de multiples applications dans les domaines des travaux publics, de l'optimisation des intrants agricoles, du guidage des machines et des drones.

🔴Fourniture de blé

Une lettre d'intention a été finalisée pour la fourniture de blé entre Soufflet Négoce, filiale de la compagnie InVivo, et du groupe Moulins de la Concorde/Eclosia. Soufflet Négoce est un acteur majeur du négoce de céréales en Europe. L'entreprise commercialise du blé, de l'orge, du maïs et des oléo-protéagineux, principalement d'origine française et européenne, sur les marchés d'Europe, des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie.

🔴Enseignement supérieur

Signature entre le ministre Kaviraj Sukon et l'ambassadeur de France Frédéric Bontems pour la coopération dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur.

🔴Enseignement bilingue

Déclaration d'intention commune relative au développement d'un enseignement bilingue francophone et a l'appui de la politique linguistique dans le système éducatif mauricien. Cet accord a été signé entre le ministre Mahend Gungapersad et l'ambassadeur Frédéric Bontems.

🔴Formation professionnelle

Un accord a été signé entre le Rectorat de l'Académie de La Réunion, le Lycée Labourdonnais, l'Ambassade de France et la Mauritius Chamber of Commerce and Industry Business School (MCCI BS) pour la mise en oeuvre d'un programme de BTS (Brevet de technicien Supérieur) Ce certificat de formation professionnelle avancée est un diplôme post-secondaire de deux ans (bac+2) en France qui prépare les étudiants à une insertion professionnelle rapide grâce à sa forte orientation pratique.

🔴Sucre

Le contrat d'approvisionnement en sucre de canne blanc de l'île Maurice pour les trois prochaines années, signé entre le Mauritius Sugar Syndicate et Cristalco, a été renouvelé par Xavier Astolfi, président de Cristalco, et Devesh Dukhira, directeur général du Mauritius Sugar Syndicate. Cristalco est un acteur majeur en Europe sur les marchés du sucre, de l'alcool et du bioéthanol. L'entreprise au chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, est présente dans 80 pays et commercialise plus de 1 000 produits.

🔴Transition énergétique

Le Ministre de l'Énergie Patrick Assirvaden, la Directrice de l'Agence française de développement (AFD) Laetitia Habchi et l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) S.E.M. Oskar Benedikt ont signé deux déclarations d'intention pour accompagner la République de Maurice dans la gestion durable de l'eau et la transition énergétique. L'appui de la Team Europe inclut un prêt à l'investissement de 100 millions d'euros de l'AFD et une subvention de 20 millions d'euros de l'UE pour renforcer la résilience climatique du secteur et préserver la biodiversité à Maurice et à Rodrigues.

Dans le secteur de l'énergie, l'appui de la Team Europe inclut un financement de l'AFD de 40 millions d'euros et une subvention de 10 millions d'euros de l'UE pour un programme d'investissement visant la modernisation des infrastructures et du réseau énergétique national pour une meilleure intégration des énergies renouvelables.