Sénégal: Forum mondial de l'agriculture digitale - une nouvelle ère pour le secteur

Le Forum mondial de l'agriculture numérique TERANOVA, organisé en ligne les 3 et 4 décembre 2025, réunira innovateurs technologiques, leaders agricoles, investisseurs, chercheurs et formateurs. L'annonce a été faite samedi, par le ministère sénégalais en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri).

L'agriculture entre dans une nouvelle ère grâce à l'intégration des technologies numériques : capteurs, drones, satellites, systèmes autonomes et intelligence artificielle transforment profondément les pratiques agricoles.

« Ces outils permettent une surveillance en temps réel, une détection précoce des maladies, une gestion optimisée de l'eau et de nouvelles formes de conseil à distance. L'agriculture numérique ne se contente plus d'améliorer l'existant : elle redéfinit les possibilités de production », indique le document du ministère de l'Enseignement supérieur.

A lire aussi : Innovation technologique : des drones ultramodernes pour propulser l'agriculture sénégalaise dans une nouvelle ère

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, pour la note, cette transition doit rester inclusive. Au Sénégal, les agriculteurs familiaux, qui assurent une grande part de la production alimentaire mondiale, rencontrent encore de fortes barrières.

Il s'agit notamment des défis liés à leurs infrastructures limitées, à leur faible connectivité et à leur manque de formation. Donc, pour le ministère, l'accès, l'éducation et la collaboration sont donc essentiels pour que chacun puisse bénéficier des innovations.

Ce forum a pour objectif d'explorer comment les données et l'IA avancée peuvent renforcer la durabilité, soutenir la résilience climatique, autonomiser les petits exploitants et transformer les systèmes alimentaires.

Ainsi, pendant deux jours, conférences, études de cas, ateliers pratiques et sessions de networking offriront un espace privilégié pour partager des idées et impulser des actions concrètes.

« L'avenir numérique de l'agriculture se construit dès aujourd'hui - le Forum invite chacun à prendre part à cette transformation », lit-on dans le texte.