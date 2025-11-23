Sénégal: Mbam - Les parents invités à déclarer systématiquement les naissances, mariages et décès

Mbam (Foundiougne) — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, a invité, vendredi, à Mbam, dans le département de Foundiougne, les parents d'élèves, enseignants et l'ensemble des communautés à s'engager pleinement dans une culture de déclaration systématique des naissances, mariages et décès.

"'Ce Centre n'est pas seulement un bâtiment neuf. C'est un outil pour protéger vos enfants. Un espace de justice et d'égalité. Un lieu où chaque naissance, chaque mariage, chaque décès doit être déclaré sans délai", a déclaré Moussa Balla Fofana lors de la cérémonie d'inauguration.

Selon lui, aucun enfant des sept villages de Mbam ne devrait grandir sans identité. "'Qu'aucun élève ne soit bloqué à cause d'un document manquant", a-t-il souhaité.

Le ministre des Collectivités territoriales a rappelé que le centre d'état civil de Mbam a été construit dans le cadre du programme "Nekkal", financé par l'Union européenne.

Dans le cadre de sa mise en oeuvre, plusieurs réalisations ont été enregistrées dont la construction de 26 centres d'état civil modernes, la rénovation de 18 centres d'état civil mais également la dotation des centres en moyens de locomotion et d'équipements.

"L'état civil n'est pas seulement une formalité administrative, c'est la porte d'entrée vers tous les droits fondamentaux de l'enfant", a relevé Balla Moussa Fofana, soulignant que déclarer la naissance d'un enfant à temps, c'est lui garantir une identité reconnue et une protection juridique.

"C'est un accès sans obstacle à l'école, à la santé, aux examens et, plus tard, à l'insertion professionnelle", a t -il ajouté.