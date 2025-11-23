Sénégal: Equipe nationale - Sadio Mané révèle l'immense pression vécue avant le sacre de la CAN

Dakar — Le footballeur sénégalais Sadio Mané est revenu, dans un entretien, sur son parcours, "son obsession et l'immense pression permanente" qu'il ressentait à l'idée de devoir offrir au Sénégal sa première Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"Quand j'étais jeune, le Sénégal n'avait jamais gagné la CAN. C'était l'état d'esprit général : le Sénégal ne gagnerait jamais rien, car il était toujours proche du but sans jamais y parvenir. Je me suis dit que si je devenais footballeur, je gagnerais ce trophée. Même si je ne savais pas comment. C'était alors devenu une obsession", a-t-il dit.

Il s'exprimait en anglais dans le podcast Rio Ferdinand Presents de l'ancien international anglais, diffusé sur YouTube. L'ancien défenseur de Manchester United s'est rendu en Arabie saoudite pour réaliser cet entretien de près d'une heure.

"Je me disais que même si je n'étais pas encore footballeur, j'étais persuadé que je gagnerais quelque chose. Une fois devenu professionnel, cette ambition s'est transformée en pression permanente, notamment lors des grandes compétitions africaines", a-t-il confié, tout décontracté, son sourire légendaire aux lèvres.

L'ancien joueur de Liverpool (2016-2023) a révélé qu'avant de gagner la CAN, il lui arrivait "de mal jouer à cause de cette pression", liée aux attentes qu'il avait envers lui-même. "Ce n'était pas normal pour moi. Je me demandais tout le temps ce que je pouvais faire."

"Je me souviens que durant la CAN, je n'ai jamais dormi plus de cinq heures d'affilée. Du jamais vu", s'est souvenu le double Ballon d'or africain (2019, 2022), évoquant également les critiques récurrentes au Sénégal selon lesquelles il brillait à Liverpool mais pas en sélection.

Le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire lors de l'édition 2021, jouée en 2022 au Cameroun. Mané, 118 matchs avec le Sénégal, a été l'un des principaux artisans de ce sacre historique.

"Je ne recevais aucun respect, c'est le moins qu'on puisse dire. J'avais gagné la Premier League et la Ligue des champions, mais rien avec le Sénégal. Porter tout ça sur les épaules, ce n'est pas facile", a confié le meilleur buteur de l'histoire des Lions (52 réalisations).

L'ancien joueur du Bayern Munich a inscrit son deuxième triplé avec les Sénégal mardi, à Antalya (Turquie), lors de l'écrasante victoire contre le Kenya en amical (8-0).

Cependant, le joueur formé à Génération Foot (Sénégal) estime que cette attente était "une forme de reconnaissance, un privilège d'être identifié comme un modèle pour les jeunes" de son pays.

Selon le champion d'Angleterre 2020 avec Liverpool, cette attente collective rendait la victoire impérative. "Il fallait absolument que je gagne. C'était vraiment important. C'est pour ça que j'ai ressenti autant de pression cette année-là", a-t-il ajouté, avec une pointe de fierté.

"Quand l'équipe nationale joue, certains ne mangent pas. Vous imaginez ?", a-t-il lancé à son interlocuteur, champion d'Angleterre à six reprises avec les Red Devils.

Le joueur d'Al Nassr, en Arabie saoudite, a, par ailleurs, évoqué sa relation avec Mohamed Salah, son coéquipier égyptien durant cinq saisons à Liverpool (2017-2022). Des rumeurs persistantes faisaient état d'une rivalité entre les deux hommes.

Mané a expliqué que leur relation s'était renforcée après une dispute lors d'un match contre Burnley en 2019. Les deux joueurs ont clarifié les choses dès le lendemain, chacun reconnaissant les tensions liées au jeu et à la compétition. Malgré une complicité parfois compliquée sur le terrain, ils affirment s'être toujours respectés professionnellement.