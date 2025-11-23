Guinée Bissau: Agroécologie - Quatre organisations sénégalo-bissau-guinéennes échangent leurs expériences à Niaguis

Niaguis (Ziguinchor) — Une visite d'échange regroupant trente-quatre acteurs de la transition agroécologique en Casamance (sud) et dans la région d'Oio (Guinée-Bissau) s'est clôturée vendredi, au Centre agroécologique Karonguen Watinani de Niaguis, à l'initiative du consortium formé d'USOFORAL, AJAC LUKAAL, FODDE et KAFO.

Cette rencontre de trois jours s'inscrit dans le cadre du projet "Dynamique de transition agroécologique au Sénégal et en Guinée-Bissau", mis en oeuvre depuis deux ans dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Oio.

Elle vise, selon les organisateurs, à favoriser le partage d'expériences, à renforcer leur synergie d'action et à tirer les enseignements des initiatives menées en faveur d'une agriculture durable.

"La visite permet de lancer un débat entre [des] organisations qui interviennent dans des zones fortement exposées à la dégradation des ressources naturelles et à la pression agricole", a expliqué Oumou Aminata Dramé, chargée de projet à USOFORAL.

Elle s'est félicitée des "changements déjà perceptibles sur le terrain" et de la volonté des quatre structures "de poursuivre la collaboration au-delà du projet".

Les participants - issus de groupements de femmes productrices (GPF), de structures de jeunes et d'administrations locales - ont échangé notamment sur le rôle des centres de production horticole dans la transition agroécologique, les opportunités offertes par l'agriculture durable et les contraintes liées à la promotion de pratiques endogènes.

Des visites de périmètres agroécologiques ont également été organisées.

Le consortium ambitionne, à terme, de développer des marchés de produits agroécologiques, de mettre en place des plateformes de commercialisation et de promouvoir un échange transfrontalier de produits entre groupements du Sénégal et de la Guinée-Bissau.

Les organisations ont également procédé à la création d'un réseau sous-régional d'acteurs de la transition agroécologique.

Le projet est mis en oeuvre dans les communes de Niamone et Niaguis (Ziguinchor), Coumbacara et Bignarabé (Kolda), ainsi que Bironqi, Ndamicunda et Canquebo (Oio), zones parmi les plus touchées par la perte de biodiversité et la pression foncière.