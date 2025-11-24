Afrique: L'Angola et l'Algérie renforcent leur coopération économique

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a déclaré mardi à Luanda que l'Angola et l'Algérie franchissent des étapes importantes en matière de coopération, en vue de dynamiser leurs relations économiques.

En marge des commémorations du 71e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de Libération de l'Algérie, célébré le 1er novembre, le chef de la diplomatie angolaise a annoncé la création du Conseil d'affaires Angola-Algérie, une plateforme de dialogue entre les entrepreneurs des deux pays.

« Les relations politiques sont excellentes, mais il est nécessaire de dynamiser davantage les relations économiques », a-t-il affirmé, soulignant également l'intérêt de l'Angola pour les initiatives algériennes d'industrialisation de son secteur pétrolier, afin de favoriser une transformation locale accrue de cette matière première.

Téte António a évoqué la participation de l'Algérie à la libération de l'Angola du joug colonial et, par conséquent, à la formation de cadres, qui se poursuit encore aujourd'hui.

Il a également évoqué le rôle crucial joué par ce pays du Maghreb dans la consolidation du panafricanisme.

La cérémonie commémorant le 71e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération de l'Algérie, organisée par l'ambassade d'Algérie en Angola, a réuni des membres du corps diplomatique accrédité en Angola, des représentants des partis politiques et des invités de marque.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Algérie sont historiques et solides, marquées par un soutien mutuel durant la lutte pour l'indépendance de l'Angola et une coopération continue dans divers domaines.

Les deux pays oeuvrent au renforcement de leur coopération bilatérale dans des domaines tels que la politique, la défense, l'économie, le commerce et les ressources minérales.

Actuellement, l'Algérie exporte vers l'Angola, entre autres, des matériaux de construction et des produits sidérurgiques.