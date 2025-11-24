Ile Maurice: Capacités de surveillance maritime accrues

Sous un soleil vif, l'atmosphère était électrique dès les premières heures du jour au port de la capitale. Après une visite matinale au Jardin botanique de Pamplemousses, le président français Emmanuel Macron a pris la direction du Quai A, zone hautement sécurisée où se sont concentrés les principaux moments de cette deuxième journée de visite officielle.

L'accès au port était strictement contrôlé : filtrage renforcé, forces de sécurité mauriciennes très présentes, et protocole français méticuleux. Vers 09h20, le ministre de l'Agro-industrie Arvin Boolell et le junior minister Fabrice David sont arrivés, suivis du premier ministre Navin Ramgoolam. C'est vers 10h45 qu'Emmanuel Macron a fait son entrée au Quai A, accueilli sous une haie d'honneur. Les deux dirigeants ont salué les délégations dans un climat solennel.

Emmanuel Macron et Navin Ramgoolam sont ensuite montés à bord du Champlain. C'est dans le cadre de la coopération régionale que le bâtiment multi-missions de la Marine nationale française qui participe depuis plusieurs années à des patrouilles conjointes avec les garde-côtes mauriciens, s'est stationné à Maurice. À bord, le président s'est entretenu avec les officiers, a observé les équipements de surveillance et a reçu un briefing sur les opérations menées dans l'océan Indien. Après une explication avec les membres de l'équipage, il y a eu l'échange de deux protocoles d'accord portant sur le renforcement de la sécurité maritime entre la Mauritius Police Force et les Forces armées françaises de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI).

Ces accords visent à accroître les capacités de surveillance du pays, améliorer les interventions conjointes en mer et répondre aux défis croissants de la région : trafic de drogue, pêche illicite, migrations clandestines ou encore risques environnementaux. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Agro-industrie et de l'Économie bleue, Dr Arvin Boolell, l'ambassadeur de l'Union européenne Oskar Benedict, et le préfet de La Réunion Patrice Latron.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn