Ile Maurice: Fissure de pare-brise sur un ATR 72-600

22 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Un incident a récemment affecté la flotte régionale d'Air Mauritius. Le 11 novembre, l'un des ATR 72-600 récemment acquis par la compagnie, décollant de Plaine-Corail, Rodrigues, a été contraint de faire demitour après la découverte d'une fissure dans le parebrise du cockpit.

Nul besoin de préciser que toute anomalie sur cette vitre représente un risque, ce qui justifie la décision de rebrousser chemin.

Sollicité à ce sujet, Air Mauritius nous indique que l'avion est de nouveau en service avec un pare-brise tout neuf depuis environ une semaine.

