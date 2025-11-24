Ile Maurice: Macron rend hommage à SSR et SAJ

Emmanuel Macron a entamé le deuxième jour de sa visite d'État à Maurice, le vendredi 21 novembre, au jardin botanique SSR de Pamplemousses par une cérémonie de dépôt de gerbe. Le chef d'État français est arrivé sur place vers 9h45. Il a été accueilli par le Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam et le vice-Premier ministre Paul Berenger ainsi que par le ministre de l'Agro-industrie Arvin Boolell.

Accompagné de Navin Ramgoolam, Emmanuel Macron a procédé à un dépôt de gerbes au Samadhi (monument commémoratif) de Sir Seewoosagur Ramgoolam (1900-1985), le premier Premier ministre de l'île Maurice indépendante et au Samadhi de Sir Anerood Jaugnauth (1930- 2021) ancien Premier ministre et ancien Président de la République.

Comme le veut la tradition lors des visites de chefs d'État étrangers à Maurice, Emmanuel Macron a également planté un arbre, le Bois de Poupart, juste en face du Château de Mon Plaisir. À cette occasion, le chancelier de l'Université de Maurice Dr Jean Claude Autrey lui a offert les volumes 29 et 30 de la collection Flore des Mascareignes.

Emmanuel Macron s'est ensuite rendu au Château de Mon Plaisir où il a signé le livre d'or des visiteurs. Le ministre Boolell lui a également offert un ouvrage de Guy Rouillard sur l'histoire du jardin botanique de Pamplemousses.

Le Dr Jean Claude Autrey : «Le projet flore des Mascareignes est un exemple de coopération entre la France, Maurice et la Grande-Bretagne»

Le Dr Jean Claude Autrey, le chancelier de l'Université de Maurice est aussi le Secrétaire général de l'International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT). Il s'est dit très honoré de pouvoir offrir les volumes 29 et 30 du projet Flore des Mascareignes au Président français Emmanuel Macron.

«Ce projet, impliquant des institutions telles que le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, l'Institut de recherche pour le développement (IRD), le Royal Botanic Gardens de Kew et l'Institut de recherche sucrière de Maurice (MSIRI), a duré 50 ans et a permis de décrire toutes les plantes de Maurice, de la Réunion et de Rodrigues. Les trente volumes, dont le premier a été publié en 1976 et les derniers l'année dernière, témoignent d'une collaboration fructueuse et d'un exploit rare, car les Mascareignes ont leur flore totalement décrite», souligne-t-il.

Le Dr Jean Claude Autrey précise le développement de ce projet. «Actuellement, le projet de numérisation de ces ouvrages, visant à les rendre librement accessibles et à actualiser les informations en tenant compte des évolutions survenues ces cinquante dernières années, est en cours. De plus, ce livre est exceptionnellement publié en français, contrairement à la tendance générale de la littérature scientifique qui privilégie l'anglais. Il représente un atout pour Maurice et pour la France. Quant au jardin, il est en bon état, mais nécessite néanmoins des améliorations et des innovations pour préserver ce site patrimonial. Des idées seront partagées en vue de son développement futur.»