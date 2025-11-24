Guinée Bissau: Fin de la campagne pour la présidentielle dominée par le duel Embaló-Dias

22 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par notre correspondante à Bissau, Eva Massy

Clap de fin en Guinée-Bissau pour la campagne électorale. Plus de 966 000 Bissau-guinéens se rendront aux urnes ce dimanche 23 novembre pour élire leur nouveau président ainsi que les 102 députés du Parlement. Le président sortant, Umaro Sissoco Embaló, brigue un deuxième mandat. Face à lui, Fernando Dias, candidat indépendant, propulsé sur le devant de la scène depuis le soutient officiel que lui apporte le PAIGC, parti historique, exclu des élections. Ce 21 novembre, les douze candidats à la présidence ont tenu leurs derniers meetings, dans une ambiance électrique, à la fois festive et tendue.

Ils ont sillonné la Guinée-Bissau d'est en ouest ces deux dernières. Les candidats à la présidence étaient donc très attendus ce vendredi à Bissau. Umaro Sissoco Embaló a rassemblé ses partisans dans un espace vert du nord de la capitale, réaffirmant qu'il remportera le scrutin « sans aucun doute » dès le premier tour.

Dans un quartier voisin, Fernando Dias tenait son meeting, entouré des cadres du PAIGC, le parti historique qui lui apporte son soutien officiel, et donc, sa base électorale. Fernando Dias promet d'appliquer le programme politique du PAIGC s'il est élu président.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce face-à-face Embaló-Dias concentre toutes les attentions, les autres candidats en dehors des radars. Parmi eux : l'ancien premier ministre Baciro Dja et l'ancien chef d'État Jose Mario Vaz ou Jomav qui promet de revenir pour, dit-il, « terminer le travail inachevé ».

Les élections dominent les conversations dans les cafés, taxis et marchés. Les Bissau-guinéens réclament, des écoles, des hôpitaux dignes et des salaires payés à temps, et surtout la paix.

Umaro Sissoco Embaló peut se targuer d'être seulement le deuxième président à être allé au bout d'un mandat complet, malgré trois tentatives présumées de coup d'État.

Ce vendredi 21 novembre, des militaires patrouillaient dans les rues de Bissau, les grands axes étaient bloqués et l'espace aérien a été fermé, suspendant tous les vols civils, privés et commerciaux pour samedi et dimanche.

À écouter aussiGuinée-Bissau: «Sissoco a pris beaucoup de dispositions pour renforcer ses chances de se faire réélire»

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.