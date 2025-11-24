Congo-Brazzaville: CAF Trophy Hunt - Gagne un Apple MacBook Pro, PlayStation 5 Pro, Xiaomi POCO X6 Pro et d'autres prix avec la promotion 1xBet !

Le second semestre 2025 promet d'être intense pour tous les passionnés de football africain.

Plusieurs tournois majeurs seront organisés sous l'égide de la CAF, partenaire officiel du bookmaker d'ordre mondial 1xBet : la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN 2024), le Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2025), la Supercoupe de la CAF, la Coupe de la Confédération, la Ligue des champions et la Coupe d'Afrique des nations 2025 (CAN 2025).

Spécialement pour cette période chargée de la saison, 1xBet a lancé une grande promotion « CAF Trophy Hunt », durant laquelle vous pourrez soutenir vos équipes africaines préférées et tenter d'empocher de précieux cadeaux : un Apple MacBook Pro, PlayStation 5 Pro, Xiaomi POCO X6 Pro et bien plus encore.

Comment participer ?

1xBet souhaite que le football et des expériences palpitantes soient accessibles à tous les fans, c'est pourquoi les conditions de la promotion ont été simplifiées au maximum. Pour participer, vous devez :

Vous connecter/vous inscrire sur la plateforme 1xBet ;

Remplir les champs obligatoires de votre compte personnel ;

Cliquer sur le bouton « Participer » sur la page de l'offre ;

Parier 328 XAF ou plus sur les matchs des tournois organisés par la CAF.

Pour être éligible aux récompenses, placez des paris simples à une cote d'au moins 1,3, ainsi que des paris combinés à une cote d'au moins 1,3 pour chaque sélection. Au moins l'un des événements choisis doit être un match du tournoi de la CAF.

Pour chaque pari, vous recevrez des tickets promotionnels et participerez automatiquement au tirage au sort. Les débutants se verront accorder un bonus alléchant : pour leur premier pari, ils obtiendront 4 tickets supplémentaires.

Plus vous avez de tickets, plus vous avez de chances de rafler un prix de luxe. Pour augmenter vos chances de succès, participez aux « Matchs chanceux » et collectionnez des trophées qui vous donneront accès à des prix exceptionnels.

L'offre « CAF Trophy Hunt » se déroule en six étapes, chacune se terminant par un tirage au sort :

Étape 1 : tirage au sort - 29 juillet 2025

Étape 2 : tirage au sort - 2 septembre 2025

Étape 3 : tirage au sort - 21 octobre 2025

Étape 4 : tirage au sort - 1eᣴ décembre 2025

Étape 5 : tirage au sort - 20 janvier 2026

Étape finale : tirage au sort - 27 janvier 2026.

Tous les résultats seront publiés sur la page de la promotion.

Ligue des Champions de la CAF et Coupe de la Confédération de la CAF 2025 : la lutte pour les prix est lancée !

Les plus grands affrontements du football interclubs africain approchent à grands pas : la Ligue des Champions de la CAF et la Coupe de la Confédération de la CAF font leur grand retour en novembre, réunissant les meilleures équipes du continent. Il est donc temps de se dépêcher et de collecter un maximum de tickets.

Lors du 4e tirage au sort, 1xBet offrira les prix suivants :

Smartphones et tablettes : Xiaomi Pad 6, Xiaomi POCO X6 Pro, Apple MacBook Pro

Gadgets connectés : Apple Watch Series 11

Consoles de jeu : PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 25, Microsoft Xbox Series X, Nintendo Switch Lite

Autres gadgets : Apple AirPods Max, enceinte portable JBL Flip 6, GoPro HERO13

Codes promotionnels

Participez à la promotion 1xBet ! Ne manque pas ta chance de soutenir ton équipe préférée et d'emporter les gadgets dont tu rêvais !