Congo-Brazzaville: Entretien routier - La route Komono-Mbila suscite déjà l'admiration

Long d'environ 12 km, le tronçon routier Komono-Mbila, dans le département de la Lékoumou, facilite déjà la circulation des personnes et des biens, au grand bonheur de la population.

Lancés le 31août par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, les travaux de réhabilitation et d'aménagement de la route Komono-Mbila sont largement avancés. Confiés à la société Sipam, ces travaux ont consisté, entre autres, à l'aménagement de la plate-forme, au couronnement à la latérite, au compactage et au renforcement des semis. « Par rapport à la fois dernière, il y a une différence. Actuellement, les véhicules et motos roulent sans problème, sauf que le buldozer n'est pas passé.

Il y a seulement le chargeur et la niveleuse qui ont travaillé la route. Donc, au niveau de la canalisation, ça pose problème, même hier ils ont fait des retouches, mais je parie qu'après leur mission, l'eau a traversé à gauche. S'il y a une grande pluie, l'eau va traverser à gauche », a alerté Maurice Ondzibou. Habitant du village Mbila, il est venu faire ses champs au PK. Selon lui, cette route leur permet d'acheminer les produits correctement, sans problème. « Tous les jours, nous évacuons facilement nos produits à Komono.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les véhicules quittent Pointe-Noire pour venir recharger la marchandise et repartent le même jour. Ce qui n'était pas chose facile auparavant au regard de l'état de la route. Nous sommes tout à fait satisfaits, nous remercions le ministre chargé de l'Entretien routier », a-t-il indiqué, plaidant pour la poursuite des travaux jusqu'à la frontière du Gabon pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le directeur départemental de l'entretien routier de la Lékoumou, Marcellin Missengué Nkombo, a certifié que ces travaux sont réalisés selon les normes d'art. Interrogé sur la durabilité de l'ouvrage, il a rappelé que la durée d'une route en terre est souvent de 5 ans, par rapport au trafic. « Dans les contrées du district de Komono, c'est souvent des saisons pluvieuses, au regard du trafic lourd qui se produit en temps réel, notamment la circulation des grumiers, la voie se dégrade souvent rapidement. Ce qui est différent à d'autres véhicules à poids commercial », a-t-il rappelé.

Il se réjouit du fait que cette route disposant des ouvrages en béton armé et longtemps négligée est revenue aujourd'hui praticable grâce à son aménagement par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier. « Nous saluons le dynamisme du ministre dans la réhabilitation de ces 12 km. La population qui empruntait cette voie en amont a trouvé déjà un bon résultat parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas rouler à 80 à l'heure.

Actuellement on peut rouler à cette vitesse, cela veut dire qu'il y a un petit soulagement. Le problème est de ne pas s'arrêter juste à Mbila, nous avons des villages aux alentours tels que Makaga, Mitoko I et Mitoko II jusqu'à Vouka, Douakani, Kingani pour atteindre Lefoutou. Donc ces gens-là sont encore dans les difficultés. Le souhait est de prolonger la même opération jusqu'à Lefoutou pour faciliter la circulation au niveau de ces 7 ou 8 villages », a souhaité Marcellin Missengué Nkombo.