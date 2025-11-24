Congo-Brazzaville: Madingou - Un Congolais condamné à deux ans de prison ferme pour trafic d'un bébé chimpanzé

Le trafiquant de la faune, Fulgence Claver Ntondele Moukoko, va s'acquitter de deux cent mille FCFA d'une amende pour trafic d'un bébé chimpanzé vivant et versera à l'Etat congolais un million de FCFA au titre de dommages-intérêts au terme de sa condamnation, le 20 novembre, par le Tribunal de grande instance de Madingou, dans le département de la Bouenza.

Outre les sommes d'argents exorbitantes à payer, le condamné âgé de plus de quarante-ans va encore purger deux ans de prison ferme. Il avait été interpellé le 28 octobre 2025 à Nkayi, dans le département de la Bouenza.

De nationalité congolaise, Fulgence Claver Ntondele Moukoko détenait de manière illégale un bébé chimpanzé vivant, une espèce animale intégralement protégée par la loi. Selon la justice, plusieurs griefs pesaient sur lui, entre autres : délit de détention, circulation et tentative de commercialisation d'un bébé chimpanzé vivant.

La loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées dispose en son article 27: « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction ».

L'interpellation de ce délinquant faunique avait été réalisée par les agents de la région de gendarmerie de la Bouenza en poste à Nkayi et à Madingou en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière, avec l'appui du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Une source fiable à ce dossier affirme que le délinquant faunique revenait de Madingou avec ce chimpanzé vivant dans l'objectif de le vendre à Nkayi. L'animal avait été capturé dans l'une des forêts du village du district de Kindamba, dans le département du Pool.

Actuellement, le bébé chimpanzé saisi par les autorités compétentes est confié à l'équipe de l'Institut Jane Goodall basé dans le sanctuaire de Tchimpounga dans le département du Kouilou. A ce jour, l'espèce reçoit des soins appropriés avant de retrouver sa liberté dans la nature.