Congo-Brazzaville: Madingou - Un Congolais condamné à deux ans de prison ferme pour trafic d'un bébé chimpanzé

22 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fortuné Ibara

Le trafiquant de la faune, Fulgence Claver Ntondele Moukoko, va s'acquitter de deux cent mille FCFA d'une amende pour trafic d'un bébé chimpanzé vivant et versera à l'Etat congolais un million de FCFA au titre de dommages-intérêts au terme de sa condamnation, le 20 novembre, par le Tribunal de grande instance de Madingou, dans le département de la Bouenza.

Outre les sommes d'argents exorbitantes à payer, le condamné âgé de plus de quarante-ans va encore purger deux ans de prison ferme. Il avait été interpellé le 28 octobre 2025 à Nkayi, dans le département de la Bouenza.

De nationalité congolaise, Fulgence Claver Ntondele Moukoko détenait de manière illégale un bébé chimpanzé vivant, une espèce animale intégralement protégée par la loi. Selon la justice, plusieurs griefs pesaient sur lui, entre autres : délit de détention, circulation et tentative de commercialisation d'un bébé chimpanzé vivant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées dispose en son article 27: « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction ».

L'interpellation de ce délinquant faunique avait été réalisée par les agents de la région de gendarmerie de la Bouenza en poste à Nkayi et à Madingou en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière, avec l'appui du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Une source fiable à ce dossier affirme que le délinquant faunique revenait de Madingou avec ce chimpanzé vivant dans l'objectif de le vendre à Nkayi. L'animal avait été capturé dans l'une des forêts du village du district de Kindamba, dans le département du Pool.

Actuellement, le bébé chimpanzé saisi par les autorités compétentes est confié à l'équipe de l'Institut Jane Goodall basé dans le sanctuaire de Tchimpounga dans le département du Kouilou. A ce jour, l'espèce reçoit des soins appropriés avant de retrouver sa liberté dans la nature.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.