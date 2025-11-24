Congo-Brazzaville: Tension à la Mettelsat - Liliane Ngondo Mukanya sous fortes pressions

La paix sociale est gravement menacée, depuis un certain temps, au sein de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (Mettelsat), où les tensions entre l'autorité hiérarchique et le personnel sont de plus en plus vives.

Au coeur de cette crise : la gestion controversée de l'établissement, imputée à la directrice générale, Mme Liliane Ngondo Mukanya. Cette dernière est accusée non seulement d'incompétence avérée, mais également d'une gouvernance opaque marquée par des pratiques de détournements récurrents, en violation flagrante des règles de discipline budgétaire. Se comportant comme en terrain conquis, la directrice générale, Liliane Ngondo Mukanya, a franchi un nouveau seuil d'arrogance en projetant de remplacer certains agents ciblés par ses proches, au mépris total des textes légaux encadrant la gestion du personnel au sein de l'entreprise. Son récent déplacement à Lubumbashi, selon plusieurs sources internes, n'avait d'autre objectif que de baliser le terrain pour cette opération controversée, une manoeuvre destinée à protéger ses intérêts personnels à l'approche de sa retraite annoncée.

Cette initiative, perçue comme une provocation, a été très mal accueillie par les agents de Mettelsat/Lubumbashi qui n'ont pas hésité à exprimer ouvertement leur ras-le-bol. À leurs yeux, Mme Ngondo Mukanya, déjà en fin de parcours, a montré ses limites et devrait logiquement se retirer, ne serait-ce qu'en raison de son âge et de son bilan jugé négatif. Mais face à cette contestation légitime, la réponse de la directrice générale a été d'une brutalité inquiétante. Accompagnée de sa garde rapprochée et d'éléments de la police, elle a réprimé les manifestants avec une violence inacceptable. La situation a dégénéré, donnant lieu à des scènes d'intimidation, d'abus et même d'enlèvements d'agents sans défense, choquant l'opinion et révélant un climat de gouvernance autoritaire au sein de la Mettelsat. L'étau se resserre... Aujourd'hui, Mme Liliane Ngondo Mukanya est perçue comme un véritable frein au développement harmonieux de la Mettelsat.

Sous sa gestion, les agents se contentent du strict minimum : des salaires maigres, sans primes motivantes ni avantages sociaux dignes d'une entreprise publique de cette envergure. Pire, la directrice générale se montre totalement désengagée face aux préoccupations du personnel. À chaque tentative de dialogue, elle repousse les revendications des agents, sans jamais proposer de solutions concrètes pour sortir l'entreprise de l'impasse. Ce manque de vision, couplé à une gestion jugée opaque et autoritaire, a fini par éroder toute confiance entre la direction et les travailleurs. Plus que jamais, le départ de Mme Liliane Ngondo Mukanya s'impose comme une exigence légitime et urgente pour un personnel qui n'a que trop enduré. La Mettelsat mérite une direction nouvelle, compétente, et à l'écoute de ceux qui la font vivre au quotidien, laisse-t-on entendre.