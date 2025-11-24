Congo-Brazzaville: 35e Journée africaine de la statistique - Innover pour une gouvernance plus juste et efficace

Le Congo a célébré en différé, le 21 novembre, à Brazzaville la 35e Journée africaine de la statistique (JAS), sous l'égide du Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP), avec l'appui du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale et du ministère de l'Enseignement supérieur.

Placée sur le thème « Tirer parti des innovations en matière de données et de statistiques afin de promouvoir une société juste, pacifique, inclusive et prospère », cette édition a réuni entre autres professionnels de la statistique, démographie, planification, économie, développement et technologies, étudiants du CNFSDP, diplômés du CASP, représentants d'institutions, partenaires et société civile en vue de mettre en lumière le rôle stratégique des données dans la gouvernance moderne.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur général du CNFSDP, Johs Stephen Yoka Ikombo, a insisté sur l'urgence d'une transformation statistique profonde. « Tirer parti des innovations n'est pas un simple slogan. C'est un appel à l'action. Les chiffres représentent des vies humaines, des espoirs brisés et des potentiels inexploités », a-t-il déclaré.

Évoquant les réformes engagées par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, il a rappelé l'adoption de la nouvelle loi sur la statistique officielle et la modernisation de l'appareil de production des données. Pour lui, « l'innovation est notre plus belle opportunité », citant l'intelligence artificielle, les données géospatiales ou encore la collecte mobile comme leviers essentiels pour produire des statistiques « plus rapides, moins coûteuses et plus précises ».

Quatre panels pour penser l'avenir du système statistique

La rencontre a été rythmée par quatre panels qui ont permis d'explorer les enjeux essentiels du système statistique congolais. Le premier a montré comment la statistique renforce la gouvernance. Dieu-Merci Emeriand Kibangou, directeur général de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, a expliqué qu'un système d'information structuré offre aux décideurs des données en temps réel, tandis que Lazare Lembion-Legangui, directeur général Assurances Générales du Congo-Vie, a rappelé que « gouverner par la donnée, c'est gouverner avec les faits ».

Un second panel a souligné l'importance du suivi-évaluation pour ajuster efficacement les politiques publiques. Pour Cédric Mounene Maboundou, conseiller en suivi et évaluation au ministère de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, a affirmé que « sans données, pas de gouvernance performante ».

Un autre échange a mis en avant la nécessité de développer les compétences nationales en matière de production et d'analyse des données. Enfin, les experts de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et du CNFSDP ont montré comment l'innovation numérique et la cybersécurité soutiennent la modernisation du système statistique.

Présentation du rapport sur la perception de la digitalisation des services publics

L'un des moments forts de la journée : la présentation à travers un document des résultats d'une enquête menée par le CNFSDP auprès de 1125 ménages dans 75 quartiers de Brazzaville. Elle révèle que 72,2 % des habitants soutiennent la digitalisation des services publics, mais seuls 24,1 % ont déjà effectué une démarche en ligne, faute de maîtrise des outils (41,9 %).

Les défis prioritaires identifiés sont la sensibilisation (63,25 %), l'amélioration de la connexion Internet (33,29 %) et la formation numérique (32,37 %). Les secteurs jugés prioritaires à digitaliser sont la santé (67,7 %), les services municipaux (41,2 %) et l'éducation (39,7 %). Les inquiétudes portent sur la perte de données, la connexion instable et les cyberattaques.