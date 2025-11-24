Congo-Brazzaville: Parlement communautaire - Fernand Sabaye reçu par Isidore Mvouba

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a reçu le 21 novembre à Brazzaville le nouveau président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), Fernand Sabaye, qui était accompagné de trois autres députés congolais siégeant au niveau de cette institution communautaire.

Fernand Sabaye a profité de cette réception pour rendre compte des conclusions de la session budgétaire du Parlement de la Cémac, tenue récemment à Malabo en Guinée équatoriale, à Isidore Mvouba. Sur les cinq délégués congolais, trois ont été promus à des postes de responsabilité. Conformément aux textes régissant la communauté, la présidence tournante du Parlement communautaire est revenue au Congo qui assure actuellement la Conférence des chefs d'Etat de la Cémac. Et c'est le Premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye, qui a été élu à ce poste. La République du Congo occupera également le poste de deuxième secrétaire du bureau du Parlement de la Cémac par l'entremise du député Albert Mbouma.

Le député Benoît Bati a, quant à lui, été élevé au rang de vice-président de la première commission des institutions du Parlement. « Les organes de la Cémac fonctionnent en relation avec la direction de la Conférence des chefs d'État. Chaque fois qu'un nouveau chef d'État est promu aux hautes fonctions de président de la Conférence, son pays assume également la présidence aussi bien du conseil des ministres que du Parlement communautaire. C'est à ce titre que nous avons été élus à la présidence du bureau du Parlement de la Cémac, évidemment avec des accompagnements au niveau du bureau », a expliqué Fernand Sabaye au cours d'un échange avec la presse tout juste après sa réception.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, ces travaux ont, entre autres, débouché par la réorganisation de certains organes du Parlement de la Cémac. En termes d'actions à mener, le nouveau président du Parlement communautaire a insisté sur l'intégration sous-régionale des peuples. Selon lui, on ne peut pas faire le bonheur des gens sans les associer. « Il faut permettre que la libre circulation des biens et des personnes soit assurée, il faut permettre que le Parlement joue véritablement son rôle en travaillant à implémenter la démocratie participative à ce niveau. Que les décisions ne soient pas que des décisions des autorités exécutives de notre sous-région, mais que davantage, à travers les délibérations et les avis des parlementaires, le peuple participe à la construction de la communauté. C'est ce travail que nous allons faire », a dévoilé Fernand Sabaye.

Il a, par ailleurs, rappelé la nécessité d'être, à chaque fois, capables de suivre les activités au niveau de ces Etats-membres, vulgariser l'institution auprès de la population pour qu'elle se saisisse des enjeux et des intérêts accordés à l'intégration sous-régionale, poser des questions de fond sur le développement des pays membres de la communauté.

Outre l'élection des membres du bureau de ce Parlement de transition composé de cinq délégués par pays, la session budgétaire a permis aux participants de doter cette institution d'un budget pour la prochaine année. Parmi les délégués congolais, il y a la députée Charlotte Opimbat et Alphonse Bidounga.

Le Parlement de la Cémac a, entre autres missions, de voter les lois. Il donne des avis sur des directives et adopte le budget communautaire permettant de faire fonctionner l'institution. « Il facilite également la représentation de la Cémac d'autant plus qu'il s'agit d'une dynamique appelant à la fois les populations, les institutions à s'intégrer progressivement de façon à faire que la vie au niveau de notre sous-région soit davantage harmonisée pour le bien de nos peuples. L'ambition du Parlement, c'est de faire que la machine marche, qu'il y ait un contrôle démocratique, qu'il y ait une participation de la population à l'action commune », a conclu Fernand Sabaye.