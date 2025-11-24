Congo-Kinshasa: Le parti Envol indigné du contraste entre les accords signés et la poursuite de la crise dans l'Est

22 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le parti Envol, membre de l'opposition, a exprimé samedi 22 novembre son indignation face à la poursuite des combats dans l'Est du pays entre les FARDC et les rebelles de l'AFC/M23, malgré la signature de plusieurs accords de paix.

Cette réaction émane du secrétaire général du parti, Rodrigue Ramazani, lors d'un meeting populaire tenu au quartier Malueka, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa.

Il a fait allusion à l'accord de Washington (signé le 27 juin dernier) et à celui de Doha (le 15 novembre 2025).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le premier comme le deuxième accord n'ont pas bien marché, car ils n'ont pas pacifié le pays où l'autorité de l'État n'est pas rétablie dans la partie Est. Les jours passent et la situation ne change toujours pas : les villes de Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu) restent entre les mains des rebelles », a regretté Rodrigue Ramazani.

Sur le plan socio-économique, ce cadre du parti Envol fustige la perte du pouvoir d'achat de la population, aggravée par l'instabilité du marché de change.

Il a souligné que la situation sociale est devenue difficile, surtout à Kinshasa où, selon lui, l'insécurité fait rage avec notamment des cas d'attaques domiciliaires.

Le parti Envol encourage l'État congolais à assainir le climat des affaires afin d'attirer les investisseurs étrangers et permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi.

Rodrigue Ramazani a par ailleurs exhorté les Congolais à braver la peur et à s'impliquer pour améliorer la vie sociale et lutter contre les anti-valeurs qui entravent le développement du pays.

« Méfiez-vous de la peur, car le Congo nous appartient à nous tous », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.