Congo-Kinshasa: Le Front pour la 4e République prône un nouveau modèle de gouvernance en RDC

Dynamique de réflexion, le « Front pour la 4e République » préconise un nouveau modèle de gouvernance en République démocratique du Congo.

Le porte-parole de cette structure citoyenne, Francis Okito, a soutenu cette option samedi 22 novembre, lors d'une rencontre organisée à Kinshasa.

A cette occasion, il a pointé du doigt les défaillances institutionnelles :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La Troisième République a démontré ses limites par le texte qui l'organise, par le mécanisme de gestion de la gouvernance, ainsi que par les institutions. Les conflits intempestifs ne cessent de bloquer le fonctionnement de la République ».

Face à ce constat d'échec, le Front propose une alternative : instaurer une « limitation effective du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, ainsi qu'une gestion orthodoxe du pouvoir judiciaire ».

La mission de ce mouvement est, entre autres, de créer un nouvel équilibre des pouvoirs pour une gouvernance plus stable et efficace.

Selon ses membres, le texte actuel de la Constitution ne respecte pas les réalités congolaises et a montré ses limites.

Un jeune adhérent, dont le témoignage a été recueilli, a renchéri :

« La Troisième République, au départ, a été un salut, mais il s'avère qu'avec le temps, elle a présenté ses insuffisances ».

Pour concrétiser ce projet, le Front a déjà mis en place une commission chargée de rédiger une nouvelle Constitution.

Parallèlement, il forme ses membres afin de populariser sa démarche à travers le pays.

Le même jour, plus de 50 personnes ont officiellement rejoint le « Front pour la 4e République ».

Le « Front pour la Quatrième République » a été officiellement lancé lundi 27 octobre à Kinshasa.

A travers cette initiative, ses promoteurs affirment vouloir améliorer les textes qui régissent le pays afin de tracer la voie vers un développement durable.