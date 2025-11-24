Congo-Kinshasa: CAF-C2 - « Maniema Union-Azam est un match plein d'émotions pour moi », affirme Florent Ibenge

22 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'entraîneur d'Azam FC, le Congolais Florent Ibenge, qualifie le match que son club dispute contre Maniema Union de « plein d'émotions ».

Cette rencontre, inscrite dans le cadre de la première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération de la CAF, se joue ce dimanche 23 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa.

« C'est un match plein d'émotions pour moi. Maniema Union ? Oui, je connais pour l'avoir affronté à plusieurs reprises, mais ce n'est évidemment pas la même équipe. C'est une formation qui a progressé et qui figure désormais parmi les meilleures en Afrique. Quand on voit ses matchs, notamment contre Mamelodi Sundowns, l'un des ténors africains, on constate que ce n'est pas simple : le niveau est monté d'un cran. Et je connais le football congolais, qui reste l'un des meilleurs du continent », a déclaré Florent Ibenge lors de la conférence de presse d'avant-match.

Le technicien congolais affirme aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux.

Florent Ibenge fut l'ancien sélectionneur principal de la RDC durant la dernière décennie. Il a remporté le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en 2016 avec les Léopards locaux et, peu avant, décroché la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec les Seniors A.

Il a également conduit l'AS VClub dans sa plus grande période de gloire, avec deux finales interclubs de la CAF : la Ligue des Champions africaine en 2014 et la Coupe de la Confédération en 2018.

Azam FC réalise une bonne saison avec son nouvel attaquant, Jephté Kitambala, plusieurs fois décisif (4 buts en 3 matchs de Coupe de la CAF).

Les « Bakers » ont atteint la phase de groupes d'une compétition CAF, un exploit qu'ils souhaitent bonifier match après match, sans se mettre de pression.

