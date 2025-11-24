Congo-Kinshasa: Projet Rocades - Au moins 105 propriétaires attendus à la 2e phase d'indemnisation

Environ 105 personnes sont attendues pour la deuxième phase d'indemnisation des victimes des travaux de construction de la route des rocades à Kinshasa.

Le secrétaire général aux Infrastructures et Travaux publics a livré ces chiffres samedi 22 novembre, lors d'une visite d'inspection sur la route des rocades.

Georges Koshi a indiqué que cette opération est estimée à 4 millions de dollars américains.

Au terme de sa tournée, le secrétaire général, également président de la Commission interministérielle d'expropriation, s'est réjoui de constater que les travaux de construction de la route des rocades se déroulent sans aucun couac.

Il a également exprimé sa satisfaction de voir les populations riveraines affectées par ce projet donner leur accord à l'opération d'indemnisation.

Tout au long de son périple, depuis l'avenue Ndjoku jusqu'à Mbudi, ce haut fonctionnaire de l'État a assuré qu'aucune personne affectée ne sera laissée pour compte, conformément aux instructions du Chef de l'État.

La commission interministérielle en charge d'expropriations aide certaines familles dépourvues de titres à réunir tous les documents requis afin de bénéficier elles aussi de leurs droits, comme les autres.

Au moins 99 personnes impactées par le projet Rocades ont été indemnisées lors de la première phase de paiement.

La construction des rocades, qui s'étend sur 72 kilomètres, est une initiative visant à désengorger la capitale.

Ce projet, financé dans le cadre du programme sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 4 et CREC 8, sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).