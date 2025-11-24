Ethiopie: Discussion du Premier ministre Abiy avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir eu un échange fructueux avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, portant sur l'évolution de l'économie mondiale, les réformes économiques en cours en Éthiopie ainsi que les moyens de renforcer la coopération en vue d'un développement durable et inclusif.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers le FMI pour son partenariat de longue date, soulignant la disponibilité de l'Éthiopie à poursuivre la réalisation d'objectifs communs.

En marge du sommet du G20, le Premier ministre a précisé qu'il avait tenu une rencontre bilatérale constructive avec Kristalina Georgieva.

Il a réaffirmé son appréciation pour l'appui continu du FMI et déclaré attendre avec intérêt de nouveaux progrès dans les priorités partagées, selon le bureau du Premier ministre.