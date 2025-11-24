Ethiopie: L'Académie ferroviaire de Bishoftu joue un rôle déterminant dans la croissance économique et l'intégration régionale - Ministre des Transports et de la Logistique.

Addis-Abeba — Le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a indiqué que le Centre d'excellence de l'Académie ferroviaire de Bishoftu permettra de former une main-d'oeuvre hautement qualifiée, capable de répondre aux besoins croissants du système ferroviaire moderne dans toute la région.

La Société des chemins de fer éthiopiens (ERC) a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre de cette Académie.

À l'occasion, le ministre a souligné que, une fois achevé, l'établissement deviendra un véritable pôle d'excellence en matière de formation ferroviaire avancée, contribuant à renforcer le secteur ferroviaire moderne à l'échelle régionale.

Il a ajouté que l'Académie s'inscrit pleinement dans la vision stratégique de l'Éthiopie visant à développer un réseau ferroviaire moderne, sûr et performant, destiné à stimuler la croissance économique nationale et à renforcer l'intégration régionale en Afrique de l'Est.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La PDG de l'ERC, Helina Belachew, a déclaré que cette étape fondatrice marque un moment décisif pour l'évolution des chemins de fer en Éthiopie et dans la région, en favorisant le développement des compétences, l'innovation et le progrès technologique.

Selon elle, l'Académie ne sera pas seulement un centre de formation, mais aussi un pilier essentiel du développement durable du pays et un pôle d'excellence pour l'Éthiopie comme pour l'Afrique.

Le maire de Bishoftu, Alemayehu Assefa, a pour sa part affirmé que la municipalité apportera un soutien total à la réalisation du projet.

Destinée à devenir la principale institution de formation ferroviaire en Afrique de l'Est, l'Académie s'étendra sur 62 hectares, représentant un investissement majeur pour le développement de l'expertise régionale dans le domaine du transport.