Ethiopie: Le directeur de cabinet du ministère du Commerce de Guinée-Bissau qualifie Ethiopian Airlines de pilier de l'intégration africaine.

Addis-Abeba — Ethiopian Airlines, principal hub de transport du continent, constitue un moteur essentiel pour la mise en oeuvre de la ZLECAf et pour l'intégration africaine, affirme Mamadjam Dinis Djalo, directeur de cabinet au ministère du Commerce de Guinée-Bissau.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, M. Djalo a souligné que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est un instrument incontournable pour accélérer l'intégration du continent.

Rappelant que les pays africains commercent davantage avec le reste du monde qu'entre eux, il a indiqué que l'un des objectifs majeurs de la ZLECAf est de stimuler les échanges intra-africains.

Selon lui, les secteurs de l'énergie et des transports jouent un rôle fondamental dans la mise en oeuvre effective de la ZLECAf, car celle-ci nécessite une solide infrastructure logistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Djalo a cité Ethiopian Airlines et ASKY, basée à Lomé, comme des exemples probants du rôle que ces compagnies jouent dans la facilitation des échanges entre les nations africaines.

Toutefois, il estime que davantage d'efforts sont nécessaires.

Ethiopian Airlines est aujourd'hui l'un des hubs aériens les plus importants du continent, assurant la connexion de l'Afrique avec le reste du monde.

ASKY Airlines, de son côté, opère principalement depuis l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma au Togo, renforçant la connectivité en Afrique de l'Ouest et centrale grâce à son partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines.

Pour Djalo, le renforcement de tous les modes de transport -- aérien, maritime et routier -- est indispensable pour améliorer la connectivité et rapprocher les populations africaines.

« Nous devons considérer l'Afrique comme un ensemble cohérent. L'intégration est vitale pour le développement du continent. La connectivité logistique, énergétique et des transports est au coeur de cette intégration », a-t-il déclaré.

Il a également salué le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, qu'il considère comme un exemple emblématique d'intégration des infrastructures et de souveraineté énergétique en Afrique.

Djalo a enfin rappelé que l'économie moderne repose sur l'énergie, l'intégration et l'industrie, lesquelles exigent des technologies et des ressources énergétiques fiables.

Il a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de développer une infrastructure énergétique capable de servir l'ensemble du continent.