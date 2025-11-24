Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec le président finlandais Alexander Stubb.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait savoir qu'il avait tenu une rencontre constructive avec le président finlandais Alexander Stubb.

« J'ai échangé avec le président Alexander Stubb de Finlande sur des sujets bilatéraux, notamment les questions régionales, la coopération multilatérale, ainsi que la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre le changement climatique et des opportunités d'investissement en Éthiopie, dans le cadre de l'ouverture économique de notre pays », a-t-il publié sur ses réseaux sociaux.

Il a ajouté : « Cette réunion a renforcé notre volonté de consolider nos relations bilatérales et de favoriser une coopération bénéfique pour les deux parties. »