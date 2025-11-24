Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Vers une phase offensive contre les FDLR?

À Washington, les délégués congolais, rwandais, américains et qatariens pensent déjà aux actions offensives contre les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), mouvement sanctionné par l'ONU et considéré comme génocidaire par Kigali. C'est le principal point abordé, mercredi et jeudi 20 novembre, lors de la quatrième réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, né de l'accord de paix signé le 27 juin entre Kinshasa et Kigali. Les participants reconnaissent des difficultés sur le terrain, mais parlent déjà d'actions concrètes.

Il était d'abord question d'évaluer la campagne, menée par l'armée, qui appelle les FDLR à déposer les armes et à se rendre, une campagne renforcée, ces derniers jours, avec le lancement d'une station de radio à Walikale, au Nord-Kivu.

Cependant, les FDLR l'ont déjà dit : elles ne déposeront pas les armes.

À lire aussi

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

RDC: «Nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue», affirment les FDLR

Il y a deux semaines, les délégués avaient déjà examiné les préparatifs des opérations militaires dans une zone désignée et adopté un accord de mise en oeuvre. Cette semaine, changement de niveau, du moins sur le papier : à Washington, on ne parle plus de préparatifs, mais d'actions.

Début des discussions entre délégués congolais, rwandais, américains, qatariens et de l'Union africaine sur la prochaine phase : des actions de terrain pour neutraliser les FDLR et lever les mesures dites défensives du Rwanda.

Parallèlement, et toujours dans ce processus, le Togo, médiateur de l'Union africaine, annonce une réunion de haut niveau prévue le 17 janvier 2026, sur « la cohérence et la consolidation du processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs ».

On ne connaît pas encore les formats, mais l'objectif est de renforcer la confiance et de faire avancer le processus. Selon nos informations, des invitations ont déjà été envoyées aux ministres des Affaires étrangères.

À lire aussi

RDC: l'armée lance une campagne de sensibilisation pour inciter les FDLR à déposer les armes