Cote d'Ivoire: 'Sublime Côte d'Ivoire' - Le ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana évalue le circuit 'Route des Rois'

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme Sublime Côte d'Ivoire (2018-2025), le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, effectue du 21 au 23 novembre 2025 une vaste tournée d'immersion dans les départements de l'Indénié-Djuablin et du Gontougo. Cette mission de terrain, qui le conduit successivement à Abengourou, Agnibilékrou et Bondoukou, vise à évaluer le potentiel du circuit national « La Route des Rois », un axe culturel et patrimonial majeur de l'Est ivoirien.

Arrivé à Abengourou, première étape de ce périple, le Ministre a animé une séance publique d'échanges à l'hôtel « Le Royaume », invitant les opérateurs touristiques à proposer des packages attractifs combinant hébergement, restauration, loisirs, randonnée et découverte culturelle. Cette approche, fidèle à la vision du Gouvernement, vise à renforcer l'attractivité du tourisme domestique, clé de voûte de la compétitivité nationale, dans un contexte post-CAN marqué par l'impact positif des investissements structurants.

Au coeur de cette tournée, La Route des Rois apparaît comme un vecteur de mémoire vivante : palais traditionnels, rites akans, danses initiatiques, costumes ancestraux, art culinaire, et héritage de la gouvernance royale.

Ce patrimoine immatériel, qui traverse le temps et fédère les communautés, constitue un produit touristique exceptionnel à forte valeur ajoutée. Selon Siandou Fofana, la culture doit non seulement être préservée, mais aussi transformée en ressource économique durable pour les populations riveraines, dans le respect de la biodiversité.

Les festivités de l'igname, célébrées à cette période de l'année dans tout l'Est, ont également marqué le déplacement ministériel.

À Agnibilékrou, la fête multiséculaire s'est déroulée sous l'onction de Sa Majesté Tigori Gnamin, Roi du Djuablin. À Tanguélan, le lendemain, le Ministre a partagé des moments forts avec les communautés, rappelant que la modernisation du tourisme doit rester profondément enracinée dans les pratiques culturelles authentiques.

Bondoukou, dernière étape du road-trip, s'est révélée tout aussi riche. Après les civilités aux autorités coutumières, Siandou Fofana a visité la Direction Régionale du Tourisme et des Loisirs, évalué la progression de projets majeurs tels que le centre d'observation des singes sacrés de Soko et l'atelier des potières de Motiamo, puis inspecté plusieurs établissements hôteliers et de loisirs.

Entouré de ses équipes, du corps préfectoral, des élus et des acteurs locaux, le Ministre mène un dialogue direct avec l'écosystème touristique, afin d'identifier les besoins en formation, financement et assistance technique. À l'issue de cette mission, un rapport stratégique consolidé sera produit pour renforcer la coordination institutionnelle, améliorer la conformité réglementaire et accroître la visibilité des destinations régionales.

À travers cette immersion sur La Route des Rois, Siandou Fofana réaffirme l'ambition d'une Côte d'Ivoire qui se raconte, se vit et se visite : une Côte d'Ivoire véritablement Sublime.

Source: Dircom