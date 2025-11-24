Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le Commissariat ouvre les inscriptions pour les séjours réduits de 17, 18 et 20 jours

Le Commissariat au Hadj a annoncé, dans un communiqué publié le 22 novembre 2025, l'ouverture des inscriptions pour les candidats définitivement retenus au Hadj 2026 souhaitant effectuer un séjour réduit en Arabie Saoudite. Cette option, très attendue par une partie des pèlerins ivoiriens, vient compléter la formule standard dont la durée est fixée à 27 jours.

Selon le communiqué, signé par l'Imam Bachir Ouattara, Commissaire du Hadj, le séjour réduit sera proposé en trois formules : 17, 18 ou 20 jours, exclusivement effectuées avec des vols réguliers. Les candidats intéressés doivent impérativement se faire enregistrer auprès du Secrétariat Permanent du Commissariat au Hadj.

Les inscriptions débutent le lundi 24 novembre 2025, et se dérouleront tous les jours ouvrables, de 10h00 à 15h00, au siège du Commissariat au Hadj. Les autorités précisent que les enregistrements se poursuivront jusqu'à épuisement des places disponibles, rappelant ainsi l'importance pour les candidats de se présenter rapidement.

Pour constituer leur dossier, les candidats désireux d'opter pour le court séjour doivent fournir deux pièces essentielles, à savoir une copie du passeport, une copie du formulaire d'inscription définitive au Hadj 2026.

Cette initiative du Commissariat vise à répondre à la demande croissante de flexibilité exprimée par les pèlerins. En effet, de nombreux candidats privilégient des durées plus courtes en raison de contraintes professionnelles, personnelles ou médicales. En offrant un séjour réduit, les autorités du Hadj entendent également optimiser la gestion des flux et garantir un meilleur confort aux pèlerins en Terre sainte.

L'Imam Bachir Ouattara réaffirme, à travers cette mesure, la volonté du Commissariat au Hadj de placer l'organisation du pèlerinage sous le signe de la fluidité, de la rigueur et du respect des attentes des fidèles musulmans. Le lancement de ces inscriptions marque ainsi une étape importante dans la préparation du Hadj 2026, confirmant une organisation anticipée et centrée sur le bien-être des pèlerins ivoiriens.

A noter que cette annonce vient rappeler que la préparation spirituelle et logistique du Hadj demeure une priorité nationale, encadrée avec soin et professionnalisme.