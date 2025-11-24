Cote d'Ivoire: Autoroute du Nord - Un camion se renverse au PK 109, le FER appelle à la prudence

Une sortie de route spectaculaire s'est produite tôt, ce samedi 22 novembre 2025, sur l'Autoroute du Nord, au point kilométrique 109, dans le sens Abidjan-Yamoussoukro. Un camion fourgon, victime d'une défaillance mécanique soudaine, a quitté sa trajectoire avant de se renverser partiellement sur la chaussée, provoquant une obstruction totale de la voie et un important ralentissement de la circulation.

Alertés dès les premières minutes, les services techniques du Fonds d'Entretien Routier (FER) se sont déployés rapidement sur les lieux de l'incident. Les équipes spécialisées ont engagé des opérations de sécurisation, d'évacuation et de restauration de la circulation afin de réduire au maximum les perturbations pour les usagers. Selon les premières constatations, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, même si l'impact matériel reste conséquent.

Les travaux en cours consistent notamment à dégager le camion immobilisé, à stabiliser la zone pour éviter tout risque supplémentaire et à veiller à la remise en état de la voie touchée. Les équipes du FER travaillent en étroite collaboration avec les forces de sécurité présentes sur le site, dans le but de rétablir le trafic dans les meilleurs délais.

Face à cet incident, le FER a lancé un appel pressant à l'endroit de l'ensemble des usagers empruntant l'Autoroute du Nord, les invitant à faire preuve de prudence, à respecter scrupuleusement les consignes des agents déployés et à ralentir à l'approche du PK 109. L'institution rappelle que la sécurité routière demeure une responsabilité partagée et que la vigilance est indispensable, surtout en cas de situation exceptionnelle.

En attendant la fin complète des opérations de dégagement, des ralentissements sont toujours observés sur cet axe stratégique reliant Abidjan à Yamoussoukro. Le FER assure néanmoins que toutes les dispositions sont prises pour un retour rapide à la normale et remercie les usagers pour leur patience et leur collaboration.