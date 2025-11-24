Ethiopie: Le sésame et les haricots éthiopiens - Une expansion remarquable sur les marchés mondiaux.

Addis-Abeba — L'Éthiopie enregistre une progression remarquable dans les filières du sésame et des haricots, et son immense potentiel agricole et économique la positionne désormais comme un acteur incontournable sur le marché mondial, affirment des acheteurs turcs et belges.

Au cours de leur récente mission en Éthiopie, ces deux grands importateurs internationaux ont souligné que les vastes ressources du pays, la vitalité de sa main-d'oeuvre et l'amélioration continue de ses infrastructures lui offrent un avantage compétitif certain à l'échelle mondiale.

Engin Tan Narin, entrepreneur turc spécialisé dans la production de tahini en Turquie et aux États-Unis -- utilisant quotidiennement près de 200 tonnes de sésame éthiopien -- estime que l'Éthiopie est en bonne voie pour devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de graines de sésame.

Présent dans le pays depuis 1997, il dit avoir observé une « transformation très positive » de son environnement agricole.

Il met en avant les avancées réalisées et le potentiel considérable du secteur, tout en appelant à un développement accru de la production à valeur ajoutée, telle que la transformation du sésame en tahini ou des haricots blancs en conserves, afin de générer un impact économique plus important.

Il a également souligné la nécessité d'améliorer la compétitivité, notamment en traitant le problème de la contamination à la salmonelle, un enjeu crucial pour consolider la position de l'Éthiopie comme leader mondial du sésame.

De son côté, la directrice générale de Casibeans, Carolini Soy, a rappelé l'importance stratégique de l'Éthiopie pour l'approvisionnement européen en légumineuses.

L'entreprise belge importe d'ailleurs des haricots éthiopiens depuis les années 1960.

Selon elle, la qualité des produits tels que les haricots, pois chiches et graines de sésame s'est nettement améliorée, confirmant la place de l'Éthiopie parmi ses principaux partenaires d'importation.

Elle a également mis en avant la réputation internationale du sésame de Humera, considéré comme l'un des produits phares du pays, ainsi que les progrès réalisés dans l'usage des agrochimiques afin de répondre aux normes de sécurité les plus strictes.

Enfin, elle a noté les efforts continus du pays pour renforcer la compétitivité et l'attrait de ses exportations de légumineuses et d'oléagineux, dans un contexte de demande mondiale croissante pour des produits de qualité supérieure.