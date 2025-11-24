Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le nouveau président de la Banque africaine de développement.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est réuni avec le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah.

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, il a souligné que cette rencontre a mis en lumière la contribution déterminante de la Banque au renforcement d'une croissance inclusive et à la création d'opportunités sur l'ensemble du continent.

Par ailleurs, lors du Sommet des dirigeants du G20 de 2025, le Premier ministre a pris la parole pour rappeler les priorités majeures de l'Éthiopie dans l'arène internationale.

Il a mis en avant trois axes principaux : la nécessité d'un allègement de la dette, l'urgence climatique et l'importance d'une transition énergétique équitable.