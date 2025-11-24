Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu un entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

22 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir tenu un entretien productif avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Selon une publication sur les réseaux sociaux, les discussions ont abordé plusieurs thèmes majeurs, notamment le renforcement des partenariats économiques et culturels, les enjeux du développement durable ainsi que la coopération face au changement climatique.

« J'ai eu un dialogue constructif avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan sur des questions variées, incluant l'économie, les liens culturels, la durabilité et la protection du climat », a précisé le Premier ministre.

S'exprimant ce jour en marge du Sommet des dirigeants du G20 2025 en Afrique du Sud, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé trois priorités stratégiques pour l'Éthiopie dans le contexte mondial actuel : la réduction du fardeau de la dette, la lutte contre le changement climatique et l'accélération de la transition énergétique.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.