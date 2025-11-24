Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu un entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir tenu un entretien productif avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Selon une publication sur les réseaux sociaux, les discussions ont abordé plusieurs thèmes majeurs, notamment le renforcement des partenariats économiques et culturels, les enjeux du développement durable ainsi que la coopération face au changement climatique.

« J'ai eu un dialogue constructif avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan sur des questions variées, incluant l'économie, les liens culturels, la durabilité et la protection du climat », a précisé le Premier ministre.

S'exprimant ce jour en marge du Sommet des dirigeants du G20 2025 en Afrique du Sud, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé trois priorités stratégiques pour l'Éthiopie dans le contexte mondial actuel : la réduction du fardeau de la dette, la lutte contre le changement climatique et l'accélération de la transition énergétique.