Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed met en avant l'importance d'une croissance inclusive et d'une Afrique résiliente lors du sommet du G20 tenu en Afrique du Sud.

Addis-Abeba — Lors du sommet des dirigeants du G20 tenu à Johannesburg, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a livré une intervention marquante, défendant avec conviction l'idée que l'Afrique ne pourra assurer son avenir qu'en misant sur une croissance inclusive et une résilience renforcée.

Selon lui, ces deux principes ne relèvent pas seulement de la morale, mais constituent également des besoins pratiques et urgents pour un continent en pleine mutation.

S'exprimant sur le sol africain dans le cadre de ce sommet historique, Abiy Ahmed a rappelé que l'histoire de l'Éthiopie incarne à la fois la complexité, la résistance et la capacité de transformation dont est capable un pays africain.

Il a souligné que l'Éthiopie, civilisation ancienne et terre d'accueil, porte en elle un héritage de résilience qui continue de façonner son avenir.

Cette trajectoire, selon lui, montre qu'une transformation profonde reste possible, même dans un environnement marqué par l'adversité.

Le Premier ministre a mis en avant la philosophie du Medemer, fondée sur l'unité, la diversité et la coopération, comme pierre angulaire du renouveau national.

Grâce à cette vision, l'Éthiopie s'efforce de bâtir une croissance qui n'exclut personne.

Les villes émergent en centres d'innovation, les parcs industriels transforment l'économie, et les agriculteurs comme les jeunes entrepreneurs repoussent les limites de ce qui semblait réalisable pour les générations passées.

Il a déploré que des pays comme l'Éthiopie aient longtemps été catalogués comme fragiles ou pauvres.

En réalité, a-t-il insisté, une transformation silencieuse mais profonde est en cours : celle d'un pays qui refuse d'être défini par ses vulnérabilités et qui démontre, par des réformes ambitieuses, que le développement n'est pas réservé à quelques-uns.

L'inclusion, a-t-il martelé, n'est pas un acte charitable mais une condition essentielle pour bâtir une économie robuste et autosuffisante.

Revenant sur les défis traversés par son pays -- sécheresses récurrentes, conflits, chocs mondiaux -- Abiy Ahmed a expliqué que ces expériences ont catalysé un renouveau porté par des investissements massifs dans les énergies renouvelables, les technologies numériques et l'agriculture durable.

Les petits exploitants agricoles deviennent ainsi des acteurs de la lutte contre le changement climatique grâce à des pratiques vertes et à une gestion améliorée des terres.

Le Premier ministre a ensuite détaillé trois priorités pour le G20. La première concerne la dette : l'Éthiopie, engagée dans le Cadre commun du G20, encourage un allègement qui permette des investissements dans des infrastructures essentielles telles que l'éducation, les hôpitaux modernes et les réseaux résilients.

La seconde priorité porte sur le climat. À travers l'Initiative pour l'héritage vert, le pays a déjà planté plus de 48 milliards de plants, restaurant des écosystèmes et appelant à ce que les efforts de restauration deviennent un axe majeur d'investissement mondial, soutenu par des mécanismes comme les échanges dette-climat.

Enfin, l'énergie et la transformation numérique constituent le troisième pilier.

Le Grand barrage de la Renaissance symbolise l'ambition du continent en matière d'énergies propres. L'Éthiopie mise également sur le solaire, l'éolien, la géothermie et même le nucléaire, tout en envisageant un réseau énergétique panafricain.

En parallèle, l'initiative « Éthiopie numérique » modernise les télécommunications, étend le haut débit et prépare une infrastructure publique numérique complète d'ici 2030, intégrant identités, paiements, données et intelligence artificielle.

A la fin son discours, Abiy Ahmed a invité le G20 à adopter une nouvelle approche du développement, où la résilience serait mesurée au même titre que la croissance économique.

Il a assuré que l'Éthiopie, guidée par le Medemer, est prête à contribuer activement à cette dynamique mondiale collective.