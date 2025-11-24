Angola: Le Secrétaire général de l'ONU attendu à Luanda dimanche

Luanda — Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, est attendu à Luanda dimanche pour une visite de travail de trois jours en Angola, dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Angola et l'ONU.

L'agenda de ce voyage comprend une rencontre avec le Président de la République, João Lourenço, une session extraordinaire à l'Assemblée nationale et la participation au 7e Sommet Union européenne-Union africaine, prévu les 24 et 25 de ce mois.

Les rencontres avec les autorités angolaises porteront sur des questions relatives à la paix et à la sécurité internationales, aux droits de l'homme, au développement durable, ainsi qu'à l'état des relations entre l'Angola et l'ONU et à d'autres sujets d'intérêt commun dans le domaine multilatéral.

La coopération entre l'Angola et les Nations Unies remonte à l'admission du pays comme membre à part entière de l'Organisation le 1er décembre 1976 et est actuellement guidée par le Cadre de coopération pour le développement durable 2024-2028, qui aligne les priorités nationales et l'assistance technique des Nations Unies.

En 2023, l'Angola a signé deux accords avec l'ONU : l'un portant exemption de visa pour les titulaires d'un laissez-passer délivré par l'organisation et l'autre autorisant les personnes à charge des employés de l'ONU en Angola à exercer des activités rémunérées.

António Guterres arrivera à Luanda en provenance d'Afrique du Sud, où il participe au sommet du G20.