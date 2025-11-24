Angola: Un homme arrêté à Huíla avec plus de 164 000 dollars contrefaits

Lubango — Un Angolais de 37 ans a été arrêté vendredi à Lubango, dans la province de Huíla, en possession de 164 350 dollars américains contrefaits, qu'il avait lui-même fabriqués et qu'il comptait introduire dans le circuit financier.

L'opération fait suite à un renseignement anonyme concernant un individu originaire de la province de Bié, en possession d'une importante somme d'argent, vraisemblablement de faux dollars, dans la ville de Lubango.

L'individu résidait dans le quartier de Tchioco, en périphérie de la ville, où, selon la police, il s'apprêtait à introduire la fausse monnaie sur le marché local.

Dans une déclaration à l'ANGOP à Lubango, la porte-parole de la police de Huíla, Renata Matos, a souligné qu'après son arrestation, le suspect a avoué les faits, révélant qu'il avait l'intention d'échanger cette somme contre des kwanzas (monnaie angolaise), probablement avec la complicité d'un employé de banque dont l'identité fait l'objet d'une enquête.

Renata Matos a déclaré que les premières investigations indiquent que les faux billets provenaient de Bié, où l'accusé aurait été contacté par des intermédiaires chargés du transport et de l'introduction de la monnaie à Lubango.

La porte-parole de la police locale a également souligné que l'intervention rapide et coordonnée des services de renseignement et d'enquête criminelle du commandement provincial de Huíla a permis d'empêcher la circulation de l'argent sur le marché, évitant ainsi des pertes importantes pour les citoyens, les institutions financières et l'État.

Après avoir été présenté au parquet, le détenu a été déféré devant le juge pour l'application des mesures coercitives appropriées.