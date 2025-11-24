Congo-Kinshasa: Féminicide croissant à Kalemie - 7 femmes tuées en 3 mois

22 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Nouvelle dynamique de la société civile du Tanganyika, « Chunvi ya Congo », {NDLR, Le sel du Congo), alerte sur sept cas de féminicides enregistrés en l'espace de trois mois dans la ville de Kalemie.

Dans une déclaration ce samedi 22 novembre, le coordonnateur provincial adjoint, Chirac Issa, a notamment fait allusion à un cas récent, survenu dans le quartier Mulengi de la commune Lukuga où une femme a été sauvagement tuée à coups de machette par son époux, laissant neuf enfants orphelins.

Il a vigoureusement condamné ce crime, le qualifiant d'acte horrible, demandant que les auteurs soient sanctionnés conformément à la loi. Il dénonce :

« Ce crime s'est passé à Mulengi où un homme a utilisé sa machette pour tuer sa femme et celle-ci est morte sur le champ. Nous condamnons avec notre dernière énergie puisque ça constitue un crime, tuer un être humain comme ça à l'aide d'une machette cela n'est pas facile, c'est horrible. »

Chirac Issa a appelé le gouvernement et les instances judiciaires à enquêter sérieusement sur ces cas de féminicide et à faire appliquer la justice. Il a également encouragé une prise de conscience des hommes pour qu'ils cessent la violence conjugale en privilégiant le dialogue.

En réaction, la chef de la division provinciale du Genre, famille et enfant du Tanganyika reconnaît qu'il y a beaucoup de cas de violences conjugales à Kalemie, mais affirme ne pas être capable pour l'instant, de fournir de chiffres exacts.

