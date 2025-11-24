Congo-Kinshasa: Situation critique à Walungu - Au moins 112 civils tués en 8 mois lors des combats M23-Wazalendo

Le collectif des organisations de défense des droits humains dans le territoire de Walungu, au Sud-Kivu, a publié un rapport alarmant ce samedi 22 novembre 2025, faisant état d'au moins 112 civils tués, dont des femmes et des enfants, lors des affrontements entre les rebelles de la coalition AFC/M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo depuis mars 2025.

Ces violences, documentées dans plusieurs groupements tels que Kaniola, Mulamba, Tubimbi, Kamisimbi et Nyangezi, sont accompagnées de graves violations des droits humains, notamment des viols de femmes et des pillages à grande échelle, selon le collectif.

Le rapport souligne également le cas récent de deux membres d'une même famille arrêtés dans le groupement de Kaniola le 20 novembre, lors d'affrontements entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Le collectif appelle à leur libération immédiate, leurs familles n'ayant plus de nouvelles depuis leur arrestation.