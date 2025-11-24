Congo-Kinshasa: Ligue des Champions CAF - Lupopo démarre la phase de groupes face à Mamelodi Sundowns ce samedi

La phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF 2025-2026 a débuté ce vendredi 21 novembre avec les matchs de la première journée. Cette première journée se poursuit ce samedi 22 novembre avec un duel très attendu entre le Mamelodi Sundowns FC et le FC Saint Éloi Lupopo. Le match se jouera au Loftus Versfeld Stadium à 15h00 heure de Lubumbashi, 14h00 heure de Kinshasa.

Seul club de la République démocratique du Congo encore en lice, le FC Saint Lupopo aborde ce choc avec un mélange de respect pour l'adversaire et une confiance affirmée. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur adjoint en charge de la préparation physique, Yassine Salmi.

Lors de la conférence d'avant-match, il a expliqué : « Ils ont un but exact pour faire courir les adversaires. Nous, on doit être très vigilants et très intelligents dans tous les aspects. Nous, on ne court pas, mais nous, on travaille très intelligemment. »

M. Salmi a mis en lumière la « rotation totale des joueurs » effectuée lors des derniers matchs ainsi que l'absence de blessés, fruit d'un « travail magnifique » et d'une stratégie de « récupération très importante ».

Du côté des joueurs, la détermination est teintée de calme. Le joueur Junior Mendy a souligné le défi que représente cet affrontement avec :

« une très grande équipe qui n'est plus à présenter en Afrique. »

Toutefois, il a affirmé que l'équipe était confiante et surtout sereine : « On va rester serein. On va exploiter nos occasions. On va être costaud mentalement, physiquement dans tous les points pour essayer de gagner ce match et de grignoter les points. »

Pour le club Jaune-bleu, l'objectif est clair : bien entamer cette phase de groupes pour espérer progresser dans la compétition.