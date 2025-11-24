Congo-Kinshasa: Ligue des Champions CAF - Lupopo démarre la phase de groupes face à Mamelodi Sundowns ce samedi

22 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF 2025-2026 a débuté ce vendredi 21 novembre avec les matchs de la première journée. Cette première journée se poursuit ce samedi 22 novembre avec un duel très attendu entre le Mamelodi Sundowns FC et le FC Saint Éloi Lupopo. Le match se jouera au Loftus Versfeld Stadium à 15h00 heure de Lubumbashi, 14h00 heure de Kinshasa.

Seul club de la République démocratique du Congo encore en lice, le FC Saint Lupopo aborde ce choc avec un mélange de respect pour l'adversaire et une confiance affirmée. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur adjoint en charge de la préparation physique, Yassine Salmi.

Lors de la conférence d'avant-match, il a expliqué : « Ils ont un but exact pour faire courir les adversaires. Nous, on doit être très vigilants et très intelligents dans tous les aspects. Nous, on ne court pas, mais nous, on travaille très intelligemment. »

M. Salmi a mis en lumière la « rotation totale des joueurs » effectuée lors des derniers matchs ainsi que l'absence de blessés, fruit d'un « travail magnifique » et d'une stratégie de « récupération très importante ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des joueurs, la détermination est teintée de calme. Le joueur Junior Mendy a souligné le défi que représente cet affrontement avec :

« une très grande équipe qui n'est plus à présenter en Afrique. »

Toutefois, il a affirmé que l'équipe était confiante et surtout sereine : « On va rester serein. On va exploiter nos occasions. On va être costaud mentalement, physiquement dans tous les points pour essayer de gagner ce match et de grignoter les points. »

Pour le club Jaune-bleu, l'objectif est clair : bien entamer cette phase de groupes pour espérer progresser dans la compétition.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.