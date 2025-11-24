Congo-Kinshasa: Trois morts dans des altercations entre factions rivales de la population à Lodja

Des altercations violentes ont éclaté le vendredi 21 novembre 2025 entre les habitants des localités de Hiyambe et Osombo, situées dans le secteur de Watambolo, territoire de Lodja, province du Sankuru.

Le conflit oppose ces groupes rivaux autour de la propriété d'une forêt, selon François Muledi, administrateur de territoire de Lodja. Les habitants de Osombo, munis d'armes blanches et de fabrication traditionnelle, auraient attaqué leurs voisins de Hiyambe.

Le bilan rapporté par plusieurs sources de la société civile fait état de trois morts, plusieurs blessés graves et des dégâts matériels importants. Néanmoins, l'administrateur territorial reste prudent quant à certains chiffres, expliquant la difficulté d'accès aux informations fiables puisque la zone affectée est mal desservie par les réseaux téléphoniques mobiles.

Une équipe de forces de l'ordre, dont la police, a été dépêchée sur place. Cette équipe a d'abord été séquestrée par les habitants de Osombo avant d'être libérée grâce à un renfort policier, précise M. Muledi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des enfants et des femmes blessés, suscitant colère et indignation parmi la population. En réponse, une réunion urgente de sécurité a été tenue le même jour sous la présidence de l'administrateur territorial pour évaluer la situation et rechercher les responsabilités afin de prévenir toute escalade supplémentaire.