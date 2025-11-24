À la veille d'une présidentielle et de législatives décisives, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a intensifié ce vendredi soir, à Bissau, ses consultations avec les acteurs clés du processus électoral. Objectif : garantir un scrutin transparent, crédible et apaisé, sous la vigilance de ses 120 observateurs déployés dans tout le pays.

BISSAU - La mission d'observation électorale de la Cedeao a donné un nouveau souffle à son dispositif préélectoral en Guinée-Bissau en multipliant, vendredi soir, des rencontres de haut niveau avec les principaux responsables d'institutions nationales.

Dirigée par l'Ambassadeur Issufu Baba Braimah Kamara et appuyée par le Commissaire chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité, l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, la délégation a échangé avec les autorités bissau-guinéennes, dont le président sortant, Umaro Sissoco Embaló.

Selon un document de l'instance « politique » régionale relayé par des médias locaux, cette séance de travail a permis de procéder à des évaluations stratégiques, ponctuées par des présentations de la mission dépêchée à Bissau pour superviser le double scrutin prévu ce dimanche 23 novembre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délégation de la Cedeao a également rencontré le président par intérim de la Commission nationale électorale (Cne), N'Pabi Cabi, afin de passer en revue les dispositifs opérationnels et logistiques mis en place pour assurer le bon déroulement du vote.

Aussi, la même source révèle que des discussions ont porté notamment sur la distribution du matériel électoral, la sécurisation des bureaux de vote et la coordination entre observateurs et autorités électorales.

Placée sous l'autorité du Président de la Commission de la Cedeao, Dr Omar Alieu Touray, et conforme au Protocole de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance, la Mission a réaffirmé sa détermination à accompagner la Guinée-Bissau vers un scrutin transparent, crédible et pacifique.

Avec ses 120 observateurs déployés dans l'ensemble du pays, l'organisation régionale entend jouer pleinement son rôle pour renforcer la confiance des électeurs et prévenir toute perturbation lors de ces élections cruciales pour l'avenir politique de la Guinée-Bissau.