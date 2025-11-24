Congo-Kinshasa: Monseigneur Sikuli appelle le gouvernement à restaurer la paix dans l'Est de la RDC

22 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'évêque du diocèse de Butembo-Beni, au Nord-Kivu, Monseigneur Sikuli Paluku, a appelé le gouvernement congolais à tout mettre en oeuvre et à assumer ses responsabilités pour rétablir la paix dans l'Est de la RDC, en sécurisant les citoyens et leurs biens. Ce message a été lancé le vendredi 21 novembre, à l'occasion de la réouverture de la pro-cathédrale de Beni-Paida, fermée longtemps pour réhabilitation.

Cet homme d'Église a rappelé que les Congolais ont droit à la sécurité, qui doit être garantie par les dirigeants. Il a exprimé son désarroi face aux tueries répétées contre des civils sans défense dans la région de Beni-Butembo.

Mgr Sikuli a même partagé son sentiment d'abandon :

« Je reviens de Kinshasa, je n'ai pas eu l'impression qu'ils se préoccupent beaucoup d'ici, on ne sait même pas ce qui se passe ici. Et c'est pour ça je dis que nous avons l'impression d'être abandonnés. Je demande à l'Est d'assumer ses responsabilités d'assurer la sécurité des Congolais. Nous sommes des citoyens congolais, nous avons droits d'être sécurisés, les personnes et leurs biens. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la nuit du vendredi 15 novembre dernier, au moins 29 personnes ont été tuées lors d'une attaque meurtrière attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) au Centre de santé de référence de Biambwe, localité située à environ 42 km de Butembo, dans le Nord-Kivu.

Des sources locales concordantes avaient rapporté que les ADF ont ciblé ce centre, tuant des patients, pillant des médicaments et incendiant des maisons voisines. Le bilan provisoire, initialement de 20 morts, est passé à 29 victimes quelques jours plus tard, selon des sources officielles.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.