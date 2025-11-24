Congo-Kinshasa: Monseigneur Sikuli appelle le gouvernement à restaurer la paix dans l'Est de la RDC

L'évêque du diocèse de Butembo-Beni, au Nord-Kivu, Monseigneur Sikuli Paluku, a appelé le gouvernement congolais à tout mettre en oeuvre et à assumer ses responsabilités pour rétablir la paix dans l'Est de la RDC, en sécurisant les citoyens et leurs biens. Ce message a été lancé le vendredi 21 novembre, à l'occasion de la réouverture de la pro-cathédrale de Beni-Paida, fermée longtemps pour réhabilitation.

Cet homme d'Église a rappelé que les Congolais ont droit à la sécurité, qui doit être garantie par les dirigeants. Il a exprimé son désarroi face aux tueries répétées contre des civils sans défense dans la région de Beni-Butembo.

Mgr Sikuli a même partagé son sentiment d'abandon :

« Je reviens de Kinshasa, je n'ai pas eu l'impression qu'ils se préoccupent beaucoup d'ici, on ne sait même pas ce qui se passe ici. Et c'est pour ça je dis que nous avons l'impression d'être abandonnés. Je demande à l'Est d'assumer ses responsabilités d'assurer la sécurité des Congolais. Nous sommes des citoyens congolais, nous avons droits d'être sécurisés, les personnes et leurs biens. »

Dans la nuit du vendredi 15 novembre dernier, au moins 29 personnes ont été tuées lors d'une attaque meurtrière attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) au Centre de santé de référence de Biambwe, localité située à environ 42 km de Butembo, dans le Nord-Kivu.

Des sources locales concordantes avaient rapporté que les ADF ont ciblé ce centre, tuant des patients, pillant des médicaments et incendiant des maisons voisines. Le bilan provisoire, initialement de 20 morts, est passé à 29 victimes quelques jours plus tard, selon des sources officielles.